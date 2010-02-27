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Бирмингем Сити - Уиган Атлетик
Бирмингем Сити - Уиган Атлетик: обзор матча 27 февраля 2010
Бирмингем Сити
27.02.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
45'
Д. МакФадден (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Уиган Атлетик
Желтая карточка
Л. Риджуэлл
Замена
Мичел
️️️️
К. Джером
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Д. МакКарти
Замена
К. Гарднер
️️️️
С. Карр
Желтая карточка
Г. Колдуэлл
Замена
К. Филлипс
️️️️
Д. МакФадден
Желтая карточка
У. Родальега
Замена
В. Мозес
️️️️
П. Шарнер
Замена
Д. Скотланд
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. МакФадден
Желтая карточка
Ч. Н'Зогбиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
1
Джо Харт
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
2
Стефен Карр
ПЗ
18
Кейт Фахи
ЛП
8
Ли Бойер
ЦП
16
Барри Фергюсон
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
25
Марио Мелхиот
ПЗ
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
6
Хэндри Томас
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Бирмингем Сити
24
Майк Тэйлор
ВР
27
Грегори Виньяль
ЦЗ
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
8
Мичел
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
9
Кевин Филлипс
ЦФ
15
Кристиан Бенитес
ЦФ
Уиган Атлетик
88
Владимир Стойкович
ВР
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Марсело Морено
ЦФ
9
Джейсон Скотланд
ЦФ
4-4-2
1
Харт
24
Данн
28
Джонсон
24
Риджуэлл
2
Карр
18
Фахи
16
Фергюсон
7
Ларссон
8
Бойер
24
МакФадден
35
Джером
3-2-4-1
43
Киркленд
19
Брамбл
3
Фигероа
5
Колдуэлл
25
Мелхиот
20
Шарнер
6
Томас
17
Диаме
16
МакКарти
28
Н'Зогбиа
23
Родальега
24
МакФадден
9
Филлипс
9
Филлипс
24
МакФадден
35
Джером
8
Мичел
8
Мичел
35
Джером
2
Карр
8
Гарднер
8
Гарднер
2
Карр
16
МакКарти
16
Гомес
16
Гомес
16
МакКарти
20
Шарнер
11
Мозес
11
Мозес
20
Шарнер
28
Н'Зогбиа
9
Скотланд
9
Скотланд
28
Н'Зогбиа
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Уиган Атлетик
27
Грегори Виньяль
ЦЗ
24
Майк Тэйлор
ВР
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
15
Кристиан Бенитес
ЦФ
88
Владимир Стойкович
ВР
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
27
Грегори Виньяль
ЦЗ
24
Майк Тэйлор
ВР
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
15
Кристиан Бенитес
ЦФ
Остались в запасе
88
Владимир Стойкович
ВР
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Бирмингем Сити - Уиган Атлетик
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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