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Уиган Атлетик - Бирмингем Сити
Уиган Атлетик - Бирмингем Сити: обзор матча 05 декабря 2009
Уиган Атлетик
05.12.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 3
Завершен
Бирмингем Сити
33'
Ч. Н'Зогбиа
89'
Ж. Гомес
61'
С. Ларссон
66'
К. Бенитес
72'
С. Ларссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Бирмингем Сити
ГОЛ! 2:3!
Ж. Гомес
Замена
К. Фахи
️️️️
К. Джером
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Э. Бойс
Желтая карточка
Х. Томас
ГОЛ! 1:3!
С. Ларссон
Замена
С. Синклейр
️️️️
М. Диаме
ГОЛ! 1:2!
К. Бенитес
ГОЛ! 1:1!
С. Ларссон
ГОЛ! 1:0!
Ч. Н'Зогбиа
Замена
М. Поллит
️️️️
К. Киркленд
Желтая карточка
У. Родальега
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
25
Марио Мелхиот
ПЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
6
Хэндри Томас
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
9
Джейсон Скотланд
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Бирмингем Сити
1
Джо Харт
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
2
Стефен Карр
ПЗ
8
Ли Бойер
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
16
Барри Фергюсон
ЦП
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
15
Кристиан Бенитес
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
19
Джейсон Кумас
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
20
Оливье Капо
ЦФ
Бирмингем Сити
24
Майк Тэйлор
ВР
27
Грегори Виньяль
ЦЗ
4
Франк Кедрю
ЦЗ
18
Кейт Фахи
ЛП
10
Джеймс О'Ши
ЦП
26
Ли Карсли
ПП
28
Гари МакШеффри
ЦФ
3-2-3-2
43
Киркленд
20
Шарнер
19
Брамбл
3
Фигероа
25
Мелхиот
17
Бойс
6
Томас
28
Н'Зогбиа
17
Диаме
23
Родальега
9
Скотланд
4-3-3
1
Харт
2
Карр
28
Джонсон
24
Риджуэлл
24
Данн
8
Бойер
7
Ларссон
16
Фергюсон
35
Джером
15
Бенитес
24
МакФадден
43
Киркленд
12
Поллит
12
Поллит
43
Киркленд
17
Бойс
16
Гомес
16
Гомес
17
Бойс
17
Диаме
7
Синклейр
7
Синклейр
17
Диаме
35
Джером
18
Фахи
18
Фахи
35
Джером
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Бирмингем Сити
4
Антонио Амайя
ЦЗ
19
Джейсон Кумас
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
20
Оливье Капо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
28
Гари МакШеффри
ЦФ
10
Джеймс О'Ши
ЦП
27
Грегори Виньяль
ЦЗ
24
Майк Тэйлор
ВР
4
Франк Кедрю
ЦЗ
26
Ли Карсли
ПП
Остались в запасе
4
Антонио Амайя
ЦЗ
19
Джейсон Кумас
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
20
Оливье Капо
ЦФ
Остались в запасе
28
Гари МакШеффри
ЦФ
10
Джеймс О'Ши
ЦП
27
Грегори Виньяль
ЦЗ
24
Майк Тэйлор
ВР
4
Франк Кедрю
ЦЗ
26
Ли Карсли
ПП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Уиган Атлетик - Бирмингем Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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