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АПЛ 2026/2027
Бирмингем Сити - Арсенал
Бирмингем Сити - Арсенал: обзор матча 27 марта 2010
Бирмингем Сити
27.03.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
90+2'
К. Филлипс
80'
С. Насри
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Арсенал
ГОЛ! 1:1!
К. Филлипс
+2
Желтая карточка
К. Гарднер
Желтая карточка
К. Гарднер
Замена
К. Филлипс
️️️️
К. Фахи
ГОЛ! 0:1!
С. Насри
Замена
К. Бенитес
️️️️
Д. МакФадден
Желтая карточка
Б. Фергюсон
Замена
С. Насри
️️️️
Т. Уолкотт
Замена
А. Аршавин
️️️️
Т. Росицки
Желтая карточка
Г. Клиши
15'
Желтая карточка
А. Сонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
1
Джо Харт
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
2
Стефен Карр
ПЗ
18
Кейт Фахи
ЛП
8
Ли Бойер
ОП
16
Барри Фергюсон
(К)
ОП
8
Крейг Гарднер
ПП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЛП
5
Абу Диаби
ОП
4
Сеск Фабрегас
(К)
ЦП
15
Невес Денилсон
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Бирмингем Сити
24
Майк Тэйлор
ВР
27
Грегори Виньяль
ЦЗ
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
8
Мичел
ЦП
9
Кевин Филлипс
ЦФ
15
Кристиан Бенитес
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
4-2-2-2
1
Харт
24
Риджуэлл
24
Данн
28
Джонсон
2
Карр
8
Бойер
16
Фергюсон
18
Фахи
8
Гарднер
24
МакФадден
35
Джером
4-1-4-1
1
Альмуния
3
Санья
5
Кэмпбелл
8
Сонг
3
Клиши
5
Диаби
32
Уолкотт
4
Фабрегас
15
Денилсон
10
Росицки
32
Бендтнер
18
Фахи
9
Филлипс
9
Филлипс
18
Фахи
24
МакФадден
15
Бенитес
15
Бенитес
24
МакФадден
32
Уолкотт
14
Насри
14
Насри
32
Уолкотт
10
Росицки
28
Аршавин
28
Аршавин
10
Росицки
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Арсенал
27
Грегори Виньяль
ЦЗ
24
Майк Тэйлор
ВР
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
8
Мичел
ЦП
22
Лукаш Фабиански
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
27
Грегори Виньяль
ЦЗ
24
Майк Тэйлор
ВР
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
8
Мичел
ЦП
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Бирмингем Сити - Арсенал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
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Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
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- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Сент-Эндрюс
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 17:55 (прямая)
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