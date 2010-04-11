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Манчестер Сити - Бирмингем Сити
Манчестер Сити - Бирмингем Сити: обзор матча 11 апреля 2010
Манчестер Сити
11.04.2010, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
5 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
38'
К. Тевес
40'
Н. Онуоха
43'
Э. Адебайор
74'
Н. Онуоха
88'
Э. Адебайор
42'
К. Джером
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Бирмингем Сити
Замена
️️️️
А. Джонсон
ГОЛ! 5:1!
Э. Адебайор
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
К. Тевес
Замена
Ш. Райт-Филлипс
️️️️
К. Беллами
ГОЛ! 4:1!
Н. Онуоха
Замена
К. Бенитес
️️️️
К. Джером
Замена
К. Филлипс
️️️️
К. Фахи
Замена
С. Ларссон
️️️️
С. Карр
Желтая карточка
К. Фахи
+2
Желтая карточка
К. Джером
ГОЛ! 3:1!
Э. Адебайор
Пас отдал
К. Беллами
ГОЛ! 2:1!
К. Джером
Пас отдал
Д. МакФадден
ГОЛ! 2:0!
Н. Онуоха
Пас отдал
А. Джонсон
ГОЛ! 1:0!
К. Тевес
Пас отдал
К. Тевес
Желтая карточка
Р. Джонсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
2
Коло Туре
(К)
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ОП
11
Адам Джонсон
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
39
Крейг Беллами
ЛФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
32
Карлос Тевес
РФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Бирмингем Сити
24
Майк Тэйлор
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЛЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
2
Стефен Карр
(К)
ПЗ
18
Кейт Фахи
ЛП
16
Барри Фергюсон
ЦП
8
Ли Бойер
ЦП
8
Крейг Гарднер
ПП
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Манчестер Сити
28
Дедрик Боята
ЦЗ
60
Абдисалам Ибрагим
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
0
Патрик Виейра
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Бирмингем Сити
21
Колин Дойл
ВР
27
Грегори Виньяль
ЦЗ
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
9
Кевин Филлипс
ЦФ
15
Кристиан Бенитес
ЦФ
4-1-2-3
24
Гивен
22
Гарридо
2
Туре
4
Компани
5
Онуоха
34
Де Йонг
11
Джонсон
18
Бэрри
39
Беллами
25
Адебайор
32
Тевес
4-4-2
24
Тэйлор
2
Карр
28
Джонсон
24
Данн
24
Риджуэлл
8
Гарднер
16
Фергюсон
8
Бойер
18
Фахи
35
Джером
24
МакФадден
39
Беллами
98
Райт-Филлипс
98
Райт-Филлипс
39
Беллами
32
Тевес
24
Санта Крус
24
Санта Крус
32
Тевес
18
Фахи
9
Филлипс
9
Филлипс
18
Фахи
2
Карр
7
Ларссон
7
Ларссон
2
Карр
35
Джером
15
Бенитес
15
Бенитес
35
Джером
Остались в запасе
Манчестер Сити
Бирмингем Сити
60
Абдисалам Ибрагим
ЦП
28
Дедрик Боята
ЦЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
27
Грегори Виньяль
ЦЗ
21
Колин Дойл
ВР
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
Остались в запасе
60
Абдисалам Ибрагим
ЦП
28
Дедрик Боята
ЦЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
Остались в запасе
27
Грегори Виньяль
ЦЗ
21
Колин Дойл
ВР
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Манчестер Сити - Бирмингем Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 18:55 (прямая)
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