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АПЛ 2026/2027
Челси - Бирмингем Сити
Челси - Бирмингем Сити: обзор матча 27 января 2010
Челси
27.01.2010, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 23 тур
3 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
6'
Ф. Малуда
32'
Ф. Лэмпард
90'
Ф. Лэмпард
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Бирмингем Сити
ГОЛ! 3:0!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
Ф. Малуда
Замена
Д. Старридж
️️️️
Н. Анелька
Замена
Ю. Жирков
️️️️
Д. Коул
Замена
Мичел
️️️️
Д. МакФадден
Замена
К. Фахи
️️️️
К. Джером
ГОЛ! 2:0!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
М. Баллак
ГОЛ! 1:0!
Ф. Малуда
Пас отдал
Д. Коул
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
13
Флоран Малуда
ЛП
13
Михаэль Баллак
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
0
Деку
АП
12
Джо Коул
ПП
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Бирмингем Сити
1
Джо Харт
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
2
Стефен Карр
ПЗ
7
Себастьян Ларссон
ЛП
16
Барри Фергюсон
ЦП
8
Ли Бойер
ПП
24
Джеймс МакФадден
ЛФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
15
Кристиан Бенитес
РФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
16
Фабио Борини
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Бирмингем Сити
24
Майк Тэйлор
ВР
27
Грегори Виньяль
ЦЗ
4
Франк Кедрю
ЦЗ
14
Дамьен Джонсон
ПЗ
18
Кейт Фахи
ЛП
8
Мичел
ЦП
28
Гари МакШеффри
ЦФ
4-4-1-1
1
Чех
3
Коул
26
Терри
6
Карвалью
20
Иванович
13
Малуда
13
Баллак
8
Лэмпард
12
Коул
0
Деку
39
Анелька
4-3-3
1
Харт
2
Карр
24
Данн
28
Джонсон
24
Риджуэлл
8
Бойер
16
Фергюсон
7
Ларссон
15
Бенитес
35
Джером
24
МакФадден
12
Коул
18
Жирков
18
Жирков
12
Коул
39
Анелька
15
Старридж
15
Старридж
39
Анелька
35
Джером
18
Фахи
18
Фахи
35
Джером
24
МакФадден
8
Мичел
8
Мичел
24
МакФадден
Остались в запасе
Челси
Бирмингем Сити
22
Росс Тернбулл
ВР
33
Алекс
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
28
Гари МакШеффри
ЦФ
27
Грегори Виньяль
ЦЗ
24
Майк Тэйлор
ВР
4
Франк Кедрю
ЦЗ
14
Дамьен Джонсон
ПЗ
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
33
Алекс
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
16
Фабио Борини
ЦФ
Остались в запасе
28
Гари МакШеффри
ЦФ
27
Грегори Виньяль
ЦЗ
24
Майк Тэйлор
ВР
4
Франк Кедрю
ЦЗ
14
Дамьен Джонсон
ПЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Челси - Бирмингем Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Стив Беннетт
(Фарнборо, Кент)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 22:40 (прямая)
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