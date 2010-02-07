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Бирмингем Сити - Вулверхэмптон
Бирмингем Сити - Вулверхэмптон: обзор матча 07 февраля 2010
Бирмингем Сити
07.02.2010, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
80'
К. Филлипс
85'
К. Филлипс
42'
К. Дойл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Вулверхэмптон
Желтая карточка
Л. Бойер
Замена
С. Эбанкс-Блейк
️️️️
К. Фоли
Замена
Э. Сурман
️️️️
М. Джарвис
Желтая карточка
К. Хенри
Желтая карточка
Б. Фергюсон
ГОЛ! 2:1!
К. Филлипс
ГОЛ! 1:1!
К. Филлипс
Замена
К. Фахи
️️️️
Д. МакФадден
Замена
А. Гедиура
️️️️
Д. Джонс
Замена
К. Гарднер
️️️️
С. Ларссон
Желтая карточка
С. Данн
Замена
К. Филлипс
️️️️
К. Бенитес
Желтая карточка
Д. Джонс
Желтая карточка
М. Мансьенн
ГОЛ! 0:1!
К. Дойл
Желтая карточка
Р. Джонсон
Желтая карточка
Д. Харт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
1
Джо Харт
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
2
Стефен Карр
ПЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
8
Ли Бойер
ЦП
16
Барри Фергюсон
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
15
Кристиан Бенитес
ЦФ
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
20
Карл Хенри
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Бирмингем Сити
24
Майк Тэйлор
ВР
27
Грегори Виньяль
ЦЗ
18
Кейт Фахи
ЛП
8
Крейг Гарднер
ЦП
8
Мичел
ЦП
44
Джейк Джервис
ПП
9
Кевин Филлипс
ЦФ
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
4-3-3
1
Харт
24
Данн
28
Джонсон
24
Риджуэлл
2
Карр
7
Ларссон
8
Бойер
16
Фергюсон
24
МакФадден
15
Бенитес
35
Джером
3-2-4-1
1
Ханеманн
6
Берра
28
Мансьенн
6
Крэддок
23
Зубар
44
Фоли
20
Хенри
3
Джонс
3
Уорд
16
Джарвис
9
Дойл
15
Бенитес
9
Филлипс
9
Филлипс
15
Бенитес
24
МакФадден
18
Фахи
18
Фахи
24
МакФадден
7
Ларссон
8
Гарднер
8
Гарднер
7
Ларссон
16
Джарвис
16
Сурман
16
Сурман
16
Джарвис
3
Джонс
6
Гедиура
6
Гедиура
3
Джонс
44
Фоли
9
Эбанкс-Блейк
9
Эбанкс-Блейк
44
Фоли
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Вулверхэмптон
27
Грегори Виньяль
ЦЗ
24
Майк Тэйлор
ВР
8
Мичел
ЦП
44
Джейк Джервис
ПП
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
27
Грегори Виньяль
ЦЗ
24
Майк Тэйлор
ВР
8
Мичел
ЦП
44
Джейк Джервис
ПП
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Бирмингем Сити - Вулверхэмптон
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Сент-Эндрюс
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