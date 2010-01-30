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Бирмингем Сити - Тоттенхэм
Бирмингем Сити - Тоттенхэм: обзор матча 30 января 2010
Бирмингем Сити
30.01.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Тоттенхэм
90+1'
Л. Риджуэлл
70'
Д. Дефо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Тоттенхэм
ГОЛ! 1:1!
Л. Риджуэлл
Пас отдал
К. Джером
+1
Замена
Д. Дженас
️️️️
Д. Бентли
Желтая карточка
Д. МакФадден
Замена
Р. Кин
️️️️
Д. Дефо
Желтая карточка
Д. Дефо
ГОЛ! 0:1!
Д. Дефо
Пас отдал
П. Крауч
Замена
Мичел
️️️️
Л. Бойер
Желтая карточка
Л. Бойер
Желтая карточка
У. Паласиос
Замена
К. Фахи
️️️️
С. Ларссон
Желтая карточка
Р. Джонсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
1
Джо Харт
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЛЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
2
Стефен Карр
ПЗ
24
Джеймс МакФадден
ЛП
16
Барри Фергюсон
ЦП
8
Ли Бойер
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ПП
15
Кристиан Бенитес
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
18
Гарет Бэйл
ЛЗ
26
Ледли Кинг
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Бирмингем Сити
24
Майк Тэйлор
ВР
27
Грегори Виньяль
ЦЗ
4
Франк Кедрю
ЦЗ
14
Дамьен Джонсон
ПЗ
18
Кейт Фахи
ЛП
8
Мичел
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
Тоттенхэм
13
Бэн Олнвик
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
7
Робби Кин
ЦФ
4-4-2
1
Харт
24
Риджуэлл
28
Джонсон
24
Данн
2
Карр
24
МакФадден
16
Фергюсон
8
Бойер
7
Ларссон
35
Джером
15
Бенитес
4-4-2
1
Гомес
14
Чорлука
26
Кинг
20
Доусон
18
Бэйл
21
Бентли
23
Хаддлстоун
10
Модрич
8
Паласиос
15
Крауч
9
Дефо
7
Ларссон
18
Фахи
18
Фахи
7
Ларссон
8
Бойер
8
Мичел
8
Мичел
8
Бойер
21
Бентли
16
Дженас
16
Дженас
21
Бентли
9
Дефо
7
Кин
7
Кин
9
Дефо
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Тоттенхэм
27
Грегори Виньяль
ЦЗ
24
Майк Тэйлор
ВР
4
Франк Кедрю
ЦЗ
14
Дамьен Джонсон
ПЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
13
Бэн Олнвик
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
27
Грегори Виньяль
ЦЗ
24
Майк Тэйлор
ВР
4
Франк Кедрю
ЦЗ
14
Дамьен Джонсон
ПЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
Остались в запасе
13
Бэн Олнвик
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Бирмингем Сити - Тоттенхэм
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 17:55 (прямая)
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