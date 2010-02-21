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Фулхэм - Бирмингем Сити
Фулхэм - Бирмингем Сити: обзор матча 21 февраля 2010
Фулхэм
21.02.2010, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
59'
Д. Дафф
90'
Б. Замора
3'
К. Бэйрд (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Бирмингем Сити
Замена
К. Смоллинг
️️️️
Д. Мерфи
Замена
Мичел
️️️️
Б. Фергюсон
ГОЛ! 2:1!
Б. Замора
Замена
Б. Хельге Риисе
️️️️
С. Дэйвис
Замена
К. Филлипс
️️️️
К. Джером
Замена
К. Гарднер
️️️️
С. Ларссон
Желтая карточка
Д. МакФадден
Желтая карточка
Д. Дафф
ГОЛ! 1:1!
Д. Дафф
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
К. Бэйрд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
20
Диксон Этуху
ЦП
20
Золтан Гера
АП
16
Дэмьен Дафф
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
Бирмингем Сити
1
Джо Харт
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
2
Стефен Карр
ПЗ
18
Кейт Фахи
ЛП
8
Ли Бойер
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
16
Барри Фергюсон
ЦП
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Фулхэм
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
13
Давид Эльм
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Бирмингем Сити
24
Майк Тэйлор
ВР
27
Грегори Виньяль
ЦЗ
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
8
Мичел
ЦП
9
Кевин Филлипс
ЦФ
15
Кристиан Бенитес
ЦФ
4-4-1-1
32
Шварцер
3
Шори
4
Хангеланд
22
Бэйрд
3
Хьюз
29
Дэйвис
13
Мерфи
20
Этуху
16
Дафф
20
Гера
25
Замора
4-4-2
1
Харт
2
Карр
28
Джонсон
24
Риджуэлл
24
Данн
8
Бойер
7
Ларссон
16
Фергюсон
18
Фахи
35
Джером
24
МакФадден
13
Мерфи
6
Смоллинг
6
Смоллинг
13
Мерфи
29
Дэйвис
8
Риисе
8
Риисе
29
Дэйвис
35
Джером
9
Филлипс
9
Филлипс
35
Джером
7
Ларссон
8
Гарднер
8
Гарднер
7
Ларссон
16
Фергюсон
8
Мичел
8
Мичел
16
Фергюсон
Остались в запасе
Фулхэм
Бирмингем Сити
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
13
Давид Эльм
ЦФ
12
Стефен Келли
ПЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
27
Грегори Виньяль
ЦЗ
24
Майк Тэйлор
ВР
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
15
Кристиан Бенитес
ЦФ
Остались в запасе
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
13
Давид Эльм
ЦФ
12
Стефен Келли
ПЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Остались в запасе
27
Грегори Виньяль
ЦЗ
24
Майк Тэйлор
ВР
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
15
Кристиан Бенитес
ЦФ
Статистика матча Фулхэм - Бирмингем Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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