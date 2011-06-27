|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Факел
|20
|2
|0
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.11.2011
|73' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:1
|Факел (Воронеж)
|04.11.2011
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|1:2
|Факел (Воронеж)
|24.10.2011
|62' -82'
|Факел (Воронеж)
|0:0
|17.10.2011
|77' -90'
|Мордовия (Саранск)
|3:2
|Факел (Воронеж)
|90'
|14.10.2011
|85' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|3:1
|Факел (Воронеж)
|29.08.2011
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|12.08.2011
|80' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|09.08.2011
|1' -57'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Динамо Бр (Брянск)
|11.07.2011
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Химки (Химки)
|27.06.2011
|64' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:2
|Енисей (Красноярск)
|07.06.2011
|1' -30'
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Мордовия (Саранск)
|04.06.2011
|1' -87'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|61'
|17.05.2011
|1' -59'
|Факел (Воронеж)
|2:3
|Балтика (Калининград)
|30' 35' 59'
|14.05.2011
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Торпедо (Москва)
|07.05.2011
|60' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|04.05.2011
|67' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Факел (Воронеж)
|28.04.2011
|65' -90'
|0:0
|Факел (Воронеж)
|84'
|18.04.2011
|46' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Урал (Екатеринбург)
|15.04.2011
|1' -86'
|Факел (Воронеж)
|1:1
|Оренбург (Оренбург)
|07.04.2011
|75' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:2
|Шинник (Ярославль)