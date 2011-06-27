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    Олег Герасименко - статистика

    #30 | Нападающий
    Имя Олег
    Отчество Владимирович
    Фамилия Герасименко
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 мая 1990 (32 года)
    Рост 172
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Факел 20 2 0 3 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.11.2011 73' -90' Енисей (Красноярск) 1:1 Факел (Воронеж)
    04.11.2011 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 1:2 Факел (Воронеж)
    24.10.2011 62' -82' Факел (Воронеж) 0:0
    17.10.2011 77' -90' Мордовия (Саранск) 3:2 Факел (Воронеж)
    90'
    14.10.2011 85' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 3:1 Факел (Воронеж)
    29.08.2011 1' -90' Факел (Воронеж) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    12.08.2011 80' -90' Шинник (Ярославль) 1:0 Факел (Воронеж)
    09.08.2011 1' -57' Факел (Воронеж) 0:1 Динамо Бр (Брянск)
    11.07.2011 1' -90' Факел (Воронеж) 0:1 Химки (Химки)
    27.06.2011 64' -90' Факел (Воронеж) 1:2 Енисей (Красноярск)
    07.06.2011 1' -30' Факел (Воронеж) 0:0 Мордовия (Саранск)
    04.06.2011 1' -87' Факел (Воронеж) 1:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    61'
    17.05.2011 1' -59' Факел (Воронеж) 2:3 Балтика (Калининград)
    30' 35' 59'
    14.05.2011 1' -90' Факел (Воронеж) 0:0 Торпедо (Москва)
    07.05.2011 60' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Факел (Воронеж)
    04.05.2011 67' -90' Луч (Владивосток) 0:0 Факел (Воронеж)
    28.04.2011 65' -90' 0:0 Факел (Воронеж)
    84'
    18.04.2011 46' -90' Факел (Воронеж) 0:0 Урал (Екатеринбург)
    15.04.2011 1' -86' Факел (Воронеж) 1:1 Оренбург (Оренбург)
    07.04.2011 75' -90' Факел (Воронеж) 1:2 Шинник (Ярославль)
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