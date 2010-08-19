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    Александр Митькин - статистика

    #48 | Защитник
    Имя Александр
    Отчество Александрович
    Фамилия Митькин
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 июля 1991 (31 год)
    Рост 181
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов (мол) 26 0 0 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.11.2010 1' -90' Томь (мол) (Томск) 3:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    60'
    19.11.2010 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:0 Локомотив (мол) (Москва)
    13.11.2010 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 0:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    05.11.2010 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:0 Динамо (мол) (Москва)
    29.10.2010 Был в запасе Спартак М (мол) (Москва) 2:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    02.10.2010 1' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 0:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    25.09.2010 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:2 Сибирь (мол) (Новосибирск)
    11.09.2010 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    27.08.2010 1' -80' Амкар (мол) (Пермь) 1:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    19.08.2010 21' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 3:0 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    13.08.2010 80' -90' Раменское (Раменское ) 0:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    05.08.2010 72' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    82'
    31.07.2010 1' -46' Локомотив (мол) (Москва) 1:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    16.07.2010 1' -90' Динамо (мол) (Москва) 1:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    29'
    08.07.2010 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:3 Спартак М (мол) (Москва)
    13.05.2010 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    09.05.2010 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:1 Рубин (мол) (Казань)
    50'
    05.05.2010 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 4:3 ЦСКА (мол) (Москва)
    01.05.2010 1' -84' Сибирь (мол) (Новосибирск) 4:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    18.04.2010 1' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 0:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    74'
    10.04.2010 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:3 Амкар (мол) (Пермь)
    02.04.2010 1' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 1:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    38'
    27.03.2010 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 3:0 Раменское (Раменское )
    19.03.2010 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 0:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    12.03.2010 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:0 Томь (мол) (Томск)
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