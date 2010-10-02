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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Ростов (мол)
ЦСКА (мол) - Ростов (мол): обзор матча 02 октября 2010
ЦСКА (мол)
02.10.2010, суббота, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
0 : 1
Завершен
Ростов (мол)
49'
А. Сердюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Ростов (мол)
Желтая карточка
И. Губанов
Замена
Г. Засеев
️️️️
Н. Дзаламидзе
Замена
О. Солонуха
️️️️
С. Тумасян
Желтая карточка
В. Мироник
Замена
А. Амбарцумян
️️️️
Л. Мушников
Замена
А. Попов
️️️️
С. Сердеров
Желтая карточка
С. Харламов
ГОЛ! 0:1!
А. Сердюк
Желтая карточка
А. Сердюк
Замена
А. Сердюк
️️️️
М. Гурбанов
Замена
С. Сипатов
️️️️
К. Базелюк
Желтая карточка
Н. Васильев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
18
Вячеслав Исупов
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
7
Леонид Мушников
ЦП
20
Алексей Киселев
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
10
Ника Дзаламидзе
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Аджем
Ростов (мол)
16
Владимир Забуга
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
27
Сергей Харламов
ЦЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
48
Александр Митькин
ЦЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
21
Сергей Тумасян
ЦП
96
Никита Васильев
ПП
42
Антон Кабанов
ЦФ
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Тумасян
ЦСКА (мол)
1
Иван Скрипник
ВР
14
Анатолий Стукалов
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
7
Гела Засеев
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
17
Сергей Сипатов
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Ростов (мол)
30
Александр Соловьев
ВР
45
Олег Солонуха
ЦП
40
Игорь Пономарев
ЦП
50
Ираклий Хохба
ЦП
9
Давид Ткебучава
ЦП
7
Артем Сердюк
ЦФ
8
Алексей Сугак
ЦФ
3-4-3
18
Исупов
8
Федотов
15
Чосич
22
Тен
7
Мушников
8
Иванов
20
Алдонин
20
Киселев
10
Базелюк
28
Сердеров
10
Дзаламидзе
3-2-2-2
16
Забуга
48
Митькин
37
Хагба
6
Шустиков
66
Губанов
5
Мироник
96
Васильев
21
Тумасян
70
Гурбанов
42
Кабанов
10
Базелюк
17
Сипатов
17
Сипатов
10
Базелюк
10
Дзаламидзе
7
Засеев
7
Засеев
10
Дзаламидзе
28
Сердеров
18
Попов
18
Попов
28
Сердеров
7
Мушников
10
Амбарцумян
10
Амбарцумян
7
Мушников
70
Гурбанов
7
Сердюк
7
Сердюк
70
Гурбанов
21
Тумасян
45
Солонуха
45
Солонуха
21
Тумасян
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Ростов (мол)
14
Анатолий Стукалов
ЦЗ
1
Иван Скрипник
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Аджем
40
Игорь Пономарев
ЦП
50
Ираклий Хохба
ЦП
9
Давид Ткебучава
ЦП
8
Алексей Сугак
ЦФ
30
Александр Соловьев
ВР
Главный тренер
Александр Тумасян
Остались в запасе
14
Анатолий Стукалов
ЦЗ
1
Иван Скрипник
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
Остались в запасе
40
Игорь Пономарев
ЦП
50
Ираклий Хохба
ЦП
9
Давид Ткебучава
ЦП
8
Алексей Сугак
ЦФ
30
Александр Соловьев
ВР
Главный тренер
Юрий Аджем
Главный тренер
Александр Тумасян
Статистика матча ЦСКА (мол) - Ростов (мол)
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
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Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
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ЦСКА (мол)
2 : 0
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Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Ценглер
(Москва)
Стадион:
Октябрь
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