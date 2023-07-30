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Арсен Хубулов
Новости
Арсен Хубулов - новости
Завершил карьеру
13 декабря 1990 (35)
#88 | Полузащитник
181 см | 74 кг
Россия
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Только один игрок до Чалова оформлял в РПЛ хет-трик с пенальти – тот матч тоже судил Безбородов
2023.07.30 23:11
Хубулов требует с «Енисея» 10 миллионов рублей
2020.01.20 08:37
1
Торбинский и еще девять игроков покинули «Енисей» после вылета из РПЛ
2019.06.03 19:20
11
Видео
«Енисей» подписал Хубулова. Клуб представил хавбека отрывком из «Железного человека»
2019.02.04 13:19
3
Суперлига. Соперник «Зенита» «Фенербахче» не справился с дебютантом. Нойштедтер провел весь матч
2018.12.17 22:09
2
Хубулов перешел из «Анжи» в «Эрзурумспор»
2018.07.10 19:40
Видео
Во время контрольной игры «Анжи» – «Тобол» произошла драка между Хубуловым и Канкавой
2018.02.06 17:16
9
«Динамо» хочет приобрести полузащитника «Анжи»
2018.01.24 14:02
3
Хубулов: «Ахмат» – «Анжи» – это братское дерби, но Бериша очень много провоцировал нас»
2017.10.31 01:47
3
Автор хет-трика с пенальти в ворота «Томи» Хубулов – лучший игрок «Анжи» в апреле
2017.05.04 16:49
2
Фото
«Анжи» объявил о подписании Хубулова
2017.02.03 13:13
4
«Кубань» объявила о трансфере Хубулова в «Анжи»
2017.01.31 16:52
«Анжи» просматривает защитника «Хайдука»
2017.01.24 14:22
2
Хубулов и Фролов могут стать игроками «Анжи»
2017.01.23 07:11
Несколько игроков «Кубани» интересны клубам РФПЛ
2017.01.17 21:28
3
Хубулов: «Бойкота в команде нет. Есть напряжение из-за задолженности по зарплате»
2016.09.13 15:17
1
Хубулов: «Мы получили три мяча на своих ошибках»
2016.04.29 06:24
Четверо игроков «Кубани» не примут участия в матче Кубка России против «Зенита»
2016.02.27 12:42
4
РФПЛ. «Кубань» на последних минутах упустила победу в матче с «Уфой»
2015.11.28 14:20
1
Хубулов: «Хохлов говорил, что у нас нет игроков уровня Премьер-лиги. Это некрасиво»
2015.09.20 00:15
4
Главные новости
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
22:07
3
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
21:33
Зидан определил капитана сборной Франции
20:57
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«Стал невыносимым»: в «Краснодаре» выявили нервного игрока
20:51
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Ловчев высказался о своем назначении на пост тренера «Спартака»
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Россиянин стал лучшим игроком матча Лиги Европы
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Президент РПЛ объяснил, чем его удивляет «Зенит»
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Состав Франции на первый сбор при Зидане
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Раскрыт клуб РПЛ, где будет первая в сезоне отставка
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Ловчев сделал выбор между Мостовым и Карпиным
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