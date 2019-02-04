«Енисей» подписал Хубулова. Клуб представил хавбека отрывком из «Железного человека»

Это *издец
«Енисей» объявил о подписании контракта с полузащитником Арсеном Хубуловым.
Красноярцы представили футболиста сценой из фильма «Железный человек».
Последним клубом россиянина был турецкий «ББ Эрзурумспор», в который он перешел прошлым летом, а сейчас расторг соглашение.
- В текущем сезоне хавбек принял участие в четырех матчах «ББ Эрзурумспора» без результативных действий.
- Ранее в РПЛ Хубулов выступал за владикавказский «Спартак», «Кубань» и «Анжи».
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— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 4 февраля 2019 г.