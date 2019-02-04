Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Енисей» подписал Хубулова. Клуб представил хавбека отрывком из «Железного человека»

    «Енисей» объявил о подписании контракта с полузащитником Арсеном Хубуловым.

    Красноярцы представили футболиста сценой из фильма «Железный человек».

    Последним клубом россиянина был турецкий «ББ Эрзурумспор», в который он перешел прошлым летом, а сейчас расторг соглашение.

    • В текущем сезоне хавбек принял участие в четырех матчах «ББ Эрзурумспора» без результативных действий.
    • Ранее в РПЛ Хубулов выступал за владикавказский «Спартак», «Кубань» и «Анжи».

    Источник: Официальный твиттер «Енисея»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.02.2019 13:19
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +288

      NotFound 4 февраля 2019, 21:52

      Это *издец

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 4 февраля 2019, 18:35

      Хубулов-это игрок команд аутсайдеров! Команды вылетают в ФНЛ, а он переходит в очередную, и, на следующий сезон то же самое! Дежа вю!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов > Serjoga 5 февраля 2019, 19:53

      Ну а больше ни на что не обучен, а жить надо. Это наша действительность.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11