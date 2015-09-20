Хубулов: «Хохлов говорил, что у нас нет игроков уровня Премьер-лиги. Это некрасиво»

Полузащитник краснодарской «Кубани» Арсен Хубулов рассказал о том, за счет чего команде удалось разгромить московский «Спартак» в матче 9-го тура чемпионата России (3:0).

– Пришел новый тренер. Мы начали играть не от обороны, как в других матчах, – сказал Хубулов. – Начали играть с позиции силы. Тем более, как можно играть дома с мыслями «главное не пропустить»? Мы агрессивно провели матч впереди. При новом тренере у всех зашкаливали эмоции, все хотели показать себя. Ташуев сказал нам, что нужно играть агрессивно, идти в атаку и никого не бояться. Понятно, каждый раз так будет тяжело, но будем стараться.

– Вас удивил такой разобранный «Спартак»?

– Почему именно «Спартак» был разобран? Это мы хорошо играли. Соперник был немного тяжеловат, но они не играют в еврокубках, у них такой же график, как у нас. Так что дело не в «Спартаке». Хохлов всегда наигрывал только одних ребят, он других футболистов не видел. Вроде говорят, что он сказал, что в нашей команде нет футболистов уровня Премьер-лиги. Так говорить некрасиво. Ты работал в этой команде, ты работал с этими игроками. Что касается тактики, то мы наигрывали ее два дня. Но дело не в ней, мы просто вышли и бились. За два дня что-то трудно изменить.