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    • Хубулов: «Хохлов говорил, что у нас нет игроков уровня Премьер-лиги. Это некрасиво»

    Хубулов: «Хохлов говорил, что у нас нет игроков уровня Премьер-лиги. Это некрасиво»

    Полузащитник краснодарской «Кубани» Арсен Хубулов рассказал о том, за счет чего команде удалось разгромить московский «Спартак» в матче 9-го тура чемпионата России (3:0).

    – Пришел новый тренер. Мы начали играть не от обороны, как в других матчах, – сказал Хубулов. – Начали играть с позиции силы. Тем более, как можно играть дома с мыслями «главное не пропустить»? Мы агрессивно провели матч впереди. При новом тренере у всех зашкаливали эмоции, все хотели показать себя. Ташуев сказал нам, что нужно играть агрессивно, идти в атаку и никого не бояться. Понятно, каждый раз так будет тяжело, но будем стараться.

    – Вас удивил такой разобранный «Спартак»?

    – Почему именно «Спартак» был разобран? Это мы хорошо играли. Соперник был немного тяжеловат, но они не играют в еврокубках, у них такой же график, как у нас. Так что дело не в «Спартаке». Хохлов всегда наигрывал только одних ребят, он других футболистов не видел. Вроде говорят, что он сказал, что в нашей команде нет футболистов уровня Премьер-лиги. Так говорить некрасиво. Ты работал в этой команде, ты работал с этими игроками. Что касается тактики, то мы наигрывали ее два дня. Но дело не в ней, мы просто вышли и бились. За два дня что-то трудно изменить.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.09.2015 00:15
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    Комментарии (5)
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    AlexKane
    1442697857
    Хохолов?)
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    kastazdes
    1442706373
    Ташуев земляк так держать джигит !!!
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    Foxitkuban
    1442719716
    "в нашей команде нет футболистов уровня Премьер-лиги. Так говорить некрасиво"(с) А вот так говорить, про бывшего наставника, красиво?
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    -Сивый Мерин-
    1442720335
    Каких хохлов???
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    ologreds
    1694997138
    numo442917
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