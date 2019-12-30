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    Хубулов требует с «Енисея» 10 миллионов рублей

    Полузащитник Арсен Хубулов в одностороннем порядке требует от «Енисея» 10 миллионов рублей за расторжение контракта.

    Соответствующее письмо 29-летний россиянин направил на имя директора красноярского клуба Алексея Ивахова.

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», перед «Енисеем» есть долг перед действующими футболистами по премиальным за первую часть текущего сезона в размере 5 миллионов рублей.

    Министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев ранее сообщил, что финансовые проблемы «Енисея» — вина бывшего директора Дениса Рубцова, который покинул команду в ноябре прошлого года.

    • Хубулов забил один гол в 16 матчах нынешнего сезона.
    • «Енисей» занимает 17-е место в ФНЛ.

    «Енисей» подписал Хубулова. Клуб представил хавбека отрывком из «Железного человека»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +713

      Hektor 84 20 секунд назад

      Бывший губернатор покинул команду в ноябре прошлого года. Он что еще и в футбол поигрывал))))?

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