Хубулов требует с «Енисея» 10 миллионов рублей

Полузащитник Арсен Хубулов в одностороннем порядке требует от «Енисея» 10 миллионов рублей за расторжение контракта.

Соответствующее письмо 29-летний россиянин направил на имя директора красноярского клуба Алексея Ивахова.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», перед «Енисеем» есть долг перед действующими футболистами по премиальным за первую часть текущего сезона в размере 5 миллионов рублей.

Министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев ранее сообщил, что финансовые проблемы «Енисея» — вина бывшего директора Дениса Рубцова, который покинул команду в ноябре прошлого года.

Хубулов забил один гол в 16 матчах нынешнего сезона.

«Енисей» занимает 17-е место в ФНЛ.

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