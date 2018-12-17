Суперлига. Соперник «Зенита» «Фенербахче» не справился с дебютантом. Нойштедтер провел весь матч

В матче 16 тура турецкой Суперлиги «Фенербахче» дома сыграл с «Эрзурумспором» – выходцем из дивизиона рангом ниже. Соперник «Зенита» по 1/16 Лиги Европы забил два гола, но победить не сумел.

Защитник сборной России Роман Нойштедтер отыграл весь матч. Хавбек гостей Арсен Хубулов не попал в заявку.

Чемпионат Турции. Суперлига. 16-й тур

Фенербахче – Эрзурумспор – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Айю, 18; 2:0 – Шкртел, 27; 2:1 – Башсан, 48; 2:2 – Ти.

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