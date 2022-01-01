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ЦСКА
Кирилл Данилов
Новости
€ 2,50 млн
Кирилл Данилов - новости
ЦСКА
12 августа 2007 (19)
#79 | Защитник
194 см
Россия
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Трансферы
Сборная России лишилась еще одного защитника
5 октября
Карпина обвинили в том, что игрок ЦСКА может пропустить матч с «Родиной»
5 октября
3
Три игрока пропустили тренировку сборной России
2 октября
«Болонья» открестилась от интереса к российскому футболисту
26 сентября
2
4 клуба из топ-5 лиг заинтересовались российским игроком ЦСКА
24 сентября
Фото
10 самых подорожавших игроков РПЛ
23 сентября
4
Президент РПЛ определил главное впечатление от старта сезона
19 сентября
2
Фото
РПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
11 сентября
2
Детский тренер Данилова – о зарплате в спортшколе: «Не будем смешить страну»
5 сентября
«Краснодар» едва не перехватил таланта у ЦСКА – мама футболиста настояла на переезде в Москву
2 сентября
3
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
26 августа
3
Кисляк высказался о голе Данилова со штрафного
23 августа
3
Защитник ЦСКА Данилов установил рекорд РПЛ
23 августа
Европейские клубы предложили более 6 миллионов за российского защитника
9 августа
5
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
4 августа
2
В клубе Серии A двумя словами высказались об интересе к защитнику сборной России
17 июля
1
Гурцкая: «Этим летом предметный интерес в Европе был только к одному игроку ЦСКА»
15 июля
1
ЦСКА не продал Данилова победителю Лиги чемпионов
9 июля
5
Комментарий ЦСКА насчет европейского интереса к Данилову
10 июня
1
Агент Данилова из ЦСКА назвал количество предложений по игроку из Европы
10 июня
ЦСКА получил предложение из Европы по российскому защитнику
10 июня
1
Карпин определил единственное открытие сезона РПЛ: «Других не произошло»
16 мая
1
Семак назвал игрока ЦСКА, который не дал состояться разгрому
3 мая
3
Акинфеев назвал лучшего футболиста ЦСКА в проигранном матче с «Зенитом»
3 мая
1
Кисляк назвал трех футболистов, о которых все узнают через год
30 марта
Защитник ЦСКА попал в расширенные списки двух сборных России
11 марта
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ЦСКА продлил контракт с защитником
3 марта
3
Защитник ЦСКА обращается к Акинфееву по отчеству
23 февраля
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Колосков описал матч Россия – Нигерия одним прилагательным
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Итоги сентябрьского сезона «Конкурса прогнозов»: поздравляем лучших!
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Товарищеский матч. Аргентина победила (3:0) в прощальной игре Месси, у Лео 1+2
08:18
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Упущенная победа России, итоговое решение Роналду по сборной Португалии, Мбаппе покинет «Реал» и другие новости
02:00
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Месси получил почетную докторскую степень перед прощальным матчем за сборную Аргентины
01:35
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Тюкавин высказался о завершении карьеры Овечкина в НХЛ
01:20
Тренер Португалии Жезуш отреагировал на заявление Роналду
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Карпин прокомментировал ничью сборной России с Нигерией
00:36
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