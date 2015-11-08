Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Александр Несмачных - статистика

Завершил карьеру
27 января 1987 (39)
#14 | Защитник
186 см | 81 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Карелия
18
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 19 тур
Карелия
3 : 1
08.11.2015
Волга
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 18 тур
Знамя Труда
4 : 0
01.11.2015
Карелия
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 17 тур
Карелия
1 : 2
26.10.2015
Олимп-Долгопрудный
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 16 тур
Карелия
0 : 2
21.10.2015
Москва
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 15 тур
Псков
0 : 1
16.10.2015
Карелия
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 14 тур
Карелия
0 : 3
11.10.2015
Строгино
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 13 тур
ЦРФСО
2 : 0
05.10.2015
Карелия
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 12 тур
Карелия
2 : 0
01.10.2015
Коломна
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 11 тур
Спартак К
3 : 0
27.09.2015
Карелия
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 10 тур
Карелия
3 : 0
21.09.2015
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 9 тур
Сочи
2 : 0
15.09.2015
Карелия
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 8 тур
Карелия
0 : 2
08.09.2015
Химки
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 7 тур
Текстильщик
6 : 0
01.09.2015
Карелия
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 6 тур
Карелия
0 : 2
25.08.2015
Домодедово
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 5 тур
Волга
1 : 1
18.08.2015
Карелия
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 4 тур
Карелия
1 : 1
12.08.2015
Знамя Труда
1' - 90'
11'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 3 тур
Олимп-Долгопрудный
3 : 2
04.08.2015
Карелия
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 2 тур
Москва
4 : 2
28.07.2015
Карелия
1' - 90'
Главные новости
Зидан определил капитана сборной Франции
20:57
1
«Стал невыносимым»: в «Краснодаре» выявили нервного игрока
20:51
1
Ловчев высказался о своем назначении на пост тренера «Спартака»
20:23
Россиянин стал лучшим игроком матча Лиги Европы
19:59
1
Президент РПЛ объяснил, чем его удивляет «Зенит»
19:32
5
Состав Франции на первый сбор при Зидане
19:25
2
Раскрыт клуб РПЛ, где будет первая в сезоне отставка
18:59
2
Ловчев сделал выбор между Мостовым и Карпиным
18:19
3
Тренер Португалии пригрозил Роналду
17:53
5
Лапочкин объяснил мягкую дисквалификацию Рейса из ЦСКА
17:41
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+