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    Александр Несмачных - статистика

    #14 | Защитник
    Имя Александр
    Отчество Михайлович
    Фамилия Несмачных
    Команда Карелия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 января 1987 (36 лет)
    Рост 186
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Карелия 18 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 1' -90' Карелия (Петрозаводск) 3:1 Волга (Тверь)
    01.11.2015 1' -90' Знамя Труда (Орехово-Зуево) 4:0 Карелия (Петрозаводск)
    26.10.2015 1' -90' Карелия (Петрозаводск) 1:2 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    21.10.2015 1' -90' Карелия (Петрозаводск) 0:2 Москва (Москва)
    16.10.2015 1' -90' Псков-747 (Псков) 0:1 Карелия (Петрозаводск)
    11.10.2015 1' -90' Карелия (Петрозаводск) 0:3 Строгино (Москва)
    05.10.2015 1' -90' ЦРФСО (Смоленск) 2:0 Карелия (Петрозаводск)
    01.10.2015 1' -90' Карелия (Петрозаводск) 2:0 Коломна (Коломна)
    27.09.2015 1' -90' Спартак К (Кострома) 3:0 Карелия (Петрозаводск)
    21.09.2015 1' -90' Карелия (Петрозаводск) 3:0 Торпедо Вл (Владимир)
    15.09.2015 1' -90' Сочи (Сочи) 2:0 Карелия (Петрозаводск)
    08.09.2015 1' -90' Карелия (Петрозаводск) 0:2 Химки (Химки)
    01.09.2015 1' -90' Текстильщик (Иваново) 6:0 Карелия (Петрозаводск)
    25.08.2015 1' -90' Карелия (Петрозаводск) 0:2 Домодедово (Москва)
    18.08.2015 1' -90' Волга (Тверь) 1:1 Карелия (Петрозаводск)
    12.08.2015 1' -90' Карелия (Петрозаводск) 1:1 Знамя Труда (Орехово-Зуево)
    11'
    04.08.2015 1' -90' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 3:2 Карелия (Петрозаводск)
    28.07.2015 1' -90' Москва (Москва) 4:2 Карелия (Петрозаводск)
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