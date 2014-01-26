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Нери Кастильо
Статистика
Нери Кастильо - статистика
Завершил карьеру
13 июня 1984 (42), Сан-Луис-Потоси
#11 | Нападающий
170 см | 61 кг
Мексика | Уругвай
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2013/2014
Лига Европы 2010/2011
Чемпионат Украины 2009/2010
Чемпионат Украины 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Райо Вальекано
11
2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 21 тур
Райо Вальекано
2 : 4
26.01.2014
Атлетико
76' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Эльче
2 : 0
18.01.2014
Райо Вальекано
1' - 69'
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
0 : 1
12.01.2014
Райо Вальекано
1' - 73'
Испания. Примера, 18 тур
Райо Вальекано
2 : 5
07.01.2014
Вильярреал
46' - 90'
66, 90'
Испания. Примера, 17 тур
Атлетик
2 : 1
22.12.2013
Райо Вальекано
74' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Райо Вальекано
0 : 2
14.12.2013
Гранада
76' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Бетис
2 : 2
01.12.2013
Райо Вальекано
70' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
25.10.2013
Вальядолид
1' - 63'
Испания. Примера, 9 тур
Альмерия
0 : 1
20.10.2013
Райо Вальекано
1' - 75'
Испания. Примера, 8 тур
Райо Вальекано
1 : 0
05.10.2013
Реал Сосьедад
1' - 62'
Испания. Примера, 7 тур
Валенсия
1 : 0
28.09.2013
Райо Вальекано
86' - 90'
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