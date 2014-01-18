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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Райо Вальекано
Эльче - Райо Вальекано: обзор матча 18 января 2014
Эльче
18.01.2014, суббота, 21:00
Испания. Примера, 20 тур
2 : 0
Завершен
Райо Вальекано
19'
Э. Альбасар (П)
79'
Х. Маркес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Райо Вальекано
Замена
К. Санчес
️️️️
Р. Перес
82'
ГОЛ! 2:0!
Х. Маркес
Пас отдал
Р. Боаки
79'
77'
Замена
А. Эмбарба
️️️️
Х. Виера
Замена
Р. Боаки
️️️️
К. Эррера
76'
71'
Желтая карточка
А. Гонсалес
69'
Замена
Х. Ларривей
️️️️
Н. Кастильо
Замена
Ману
️️️️
А. Ньигес
69'
65'
Желтая карточка
Рубен
Желтая карточка
Х. Маркес
57'
Желтая карточка
Э. Альбасар
45'
30'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Н. Мартинес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Альбасар
19'
18'
Красная карточка
Р. Баэна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
25
Тоньо
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
7
Аарон Ньигес
ЛП
10
Хави Маркес
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
10
Коро
АП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
11
Нери Кастильо
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Эльче
13
Марк Мартинес
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
10
Фидель
ЛВ
15
Карлос Санчес
ЦП
7
Ману
АП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
38
Марио Гомес Мартин
ЦЗ
80
Родри
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
4-4-1-1
25
Тоньо
21
Альбасар
18
Ломбан
4
Ботиа
22
Суарес
7
Ньигес
21
Перес
10
Хиль
10
Хави Маркес
10
Коро
17
Эррера
3-3-1-3
23
Рубен
6
Гальвез
2
Тито
22
Мартинес
8
Ньигес
10
Трасоррас
15
Баэна
10
Виера
7
Бангура
19
Буэно
11
Кастильо
21
Перес
15
Санчес
15
Санчес
21
Перес
7
Ньигес
7
Ману
7
Ману
7
Ньигес
17
Эррера
22
Боаки
22
Боаки
17
Эррера
10
Виера
23
Эмбарба
23
Эмбарба
10
Виера
22
Мартинес
8
Гонсалес
8
Гонсалес
22
Мартинес
11
Кастильо
11
Ларривей
11
Ларривей
11
Кастильо
Остались в запасе
Эльче
Райо Вальекано
13
Марк Мартинес
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
10
Фидель
ЛВ
Главный тренер
Фран Эскриба
38
Марио Гомес Мартин
ЦЗ
1
Давид Кобеньо
ВР
80
Родри
ЦЗ
44
Яго Фальке
ПВ
Остались в запасе
13
Марк Мартинес
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
10
Фидель
ЛВ
Остались в запасе
38
Марио Гомес Мартин
ЦЗ
1
Давид Кобеньо
ВР
80
Родри
ЦЗ
44
Яго Фальке
ПВ
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Эльче - Райо Вальекано
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Мартинес Валеро
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