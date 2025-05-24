Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Нигерия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Vladyslav Shershen - статистика

Колос
#44 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Колос
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Динамо К
1 : 1
24.05.2025
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Колос
1 : 1
27.04.2025
Полесье
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Шахтер
2 : 4
19.04.2025
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Колос
0 : 1
07.04.2025
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Колос
0 : 1
07.03.2025
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Верес
2 : 1
02.03.2025
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Колос
1 : 2
21.02.2025
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Ингулец
0 : 2
15.12.2024
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Колос
0 : 0
08.12.2024
Оболонь
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Колос
1 : 1
01.12.2024
Динамо К
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
1 : 0
22.11.2024
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
1 : 1
09.11.2024
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Ворскла
0 : 1
03.11.2024
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Колос
0 : 1
18.10.2024
Шахтер
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Рух
0 : 0
29.09.2024
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Колос
1 : 0
23.09.2024
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Колос
1 : 1
16.09.2024
ЛНЗ
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Александрия
2 : 1
31.08.2024
Колос
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Колос
0 : 1
26.08.2024
Верес
Был в запасе
Главные новости
«Спартак» потратит 25+ миллионов на новый контракт Барко
23:29
Барко мог бесплатно уйти из «Спартака» в «Зенит»
22:58
3
Список финалистов премии Golden Boy-2026
22:53
Мостовой рассказал о своем влиянии на продление контракта Барко со «Спартаком»
22:41
2
Сборная России лишилась еще одного защитника
22:30
Стало известно, почему «Спартак» так долго не мог продлить контракт с Барко
21:43
3
Тренер Нигерии: «Клубы не очень хотят отпускать игроков в Россию»
21:13
Карпина обвинили в том, что игрок ЦСКА может пропустить матч с «Родиной»
20:57
2
Юран: «Конечно, я привел бы «Спартак» к чемпионству, но меня боятся приглашать»
20:49
4
«Динамо» отреагировало на завершение карьеры Овечкина в НХЛ
20:15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+