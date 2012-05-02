Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Шина - статистика

Завершил карьеру
15 апреля 1982 (44)
#9 | Защитник
172 см | 67 кг
Португалия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Металлург
13
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 29 тур
Металлург
0 : 3
02.05.2012
Днепр
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
Таврия
1 : 1
24.04.2012
Металлург
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Кривбасс
1 : 2
21.04.2012
Металлург
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Карпаты
0 : 2
07.04.2012
Металлург
1' - 90'
13'
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 3
30.03.2012
Волынь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Александрия
0 : 0
18.03.2012
Металлург
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Металлург
1 : 1
11.03.2012
Металлист
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Металлург
3 : 0
11.12.2011
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Динамо К
1 : 0
05.12.2011
Металлург
1' - 90'
51'
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
Металлург
6 : 3
25.11.2011
Ворскла
86' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
Шахтер
2 : 0
19.11.2011
Металлург
90' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
Металлург
3 : 0
05.11.2011
Черноморец
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
Металлург
0 : 0
31.10.2011
Мариуполь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Днепр
1 : 0
22.10.2011
Металлург
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
Металлург
1 : 0
16.10.2011
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Металлург
2 : 1
26.09.2011
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Волынь
0 : 2
16.09.2011
Металлург
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
Металлург
3 : 1
26.08.2011
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
Металлург
1 : 3
15.08.2011
Таврия
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Заря
1 : 0
05.08.2011
Металлург
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
Металлург
0 : 0
30.07.2011
Динамо К
Был в запасе
Главные новости
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
1
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:35
2
ВидеоМелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
Вчера, 23:16
Ловчев дружит с Талалаевым: «Это не понтовка»
Вчера, 22:56
1
РПЛ. ЦСКА обыграл «Динамо Мх» (3:1) и вытеснил «Спартак» из топ-3
Вчера, 22:43
14
«Это дурилово»: Ловчев раскритиковал тренерский штаб сборной России
Вчера, 22:30
4
Тренер «Динамо» Шварц сделал заявление после пяти побед подряд в РПЛ
Вчера, 22:15
3
Мэддисон – о соперниках сборной России: «Опять папуасы приедут»
Вчера, 21:59
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+