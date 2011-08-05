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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Металлург
Заря - Металлург: обзор матча 05 августа 2011
Заря
05.08.2011, пятница, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Металлург
90+3'
В. Чечер (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Металлург
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
В. Чечер
+3
Замена
М. Славов
️️️️
М. Пиццелли
Желтая карточка
А. Воловик
Замена
Л. Тесак
️️️️
Я. Олейник
Желтая карточка
Т. Лазарович
Замена
Т. Лазарович
️️️️
С. Силюк
Замена
Д. Траоре
️️️️
Г. Казарян
Замена
Н. Морозюк
️️️️
В. Иванко
Желтая карточка
Г. Ярмаш
Замена
В. Милько
️️️️
С. Ференчак
Желтая карточка
Д. Аддо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
99
Игорь Шуховцев
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
20
Даниэль Аддо
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
8
Михайло Цакич
ЦП
18
Сергей Ференчак
ЦП
5
Сергей Силюк
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
39
Франк Маду
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
9
Шина
ЛЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
17
Соарес
ЛВ
8
Геворг Казарян
ЦП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
10
Рикарду Фернандеш
ЦП
19
Виталий Иванко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Заря
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
14
Вадим Милько
ЦП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Металлург
6
Николай Морозюк
ЦП
15
Драман Траоре
ЦФ
22
Мирослав Славов
ЦФ
3-4-1-2
99
Шуховцев
33
Олейник
20
Аддо
16
Ярмаш
8
Цакич
5
Силюк
6
Каменюка
18
Ференчак
10
Хомченовский
39
Маду
13
Липартия
4-4-1-1
13
Бандура
28
Мариу Сержиу
44
Чечер
4
Воловик
9
Шина
9
Пиццелли
10
Лазич
10
Фернандеш
8
Казарян
17
Соарес
19
Иванко
33
Олейник
8
Тесак
8
Тесак
33
Олейник
18
Ференчак
14
Милько
14
Милько
18
Ференчак
5
Силюк
27
Лазарович
27
Лазарович
5
Силюк
19
Иванко
6
Морозюк
6
Морозюк
19
Иванко
8
Казарян
15
Траоре
15
Траоре
8
Казарян
9
Пиццелли
22
Славов
22
Славов
9
Пиццелли
Остались в запасе
Заря
Металлург
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Главный тренер
Владимир Пятенко
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Главный тренер
Владимир Пятенко
Статистика матча Заря - Металлург
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
Авангард
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