Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Металлург
Динамо К - Металлург: обзор матча 05 декабря 2011
Динамо К
05.12.2011, понедельник, 21:30
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Металлург
89'
О. Вукоевич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Металлург
Желтая карточка
Б. Идейе
+2
ГОЛ! 1:0!
О. Вукоевич
Желтая карточка
А. Бандура
Желтая карточка
Д. Траоре
Замена
В. Прийма
️️️️
В. Димитров
Травма
В. Димитров
Замена
Соарес
️️️️
М. Пиццелли
Замена
Ф. Ади
️️️️
Бетао
Замена
К. Корреа
️️️️
М. Нинкович
Желтая карточка
Шина
Желтая карточка
Д. Силва
Желтая карточка
В. Димитров
Желтая карточка
О. Вукоевич
16'
Желтая карточка
К. Мкртчян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
3
Бетао
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛП
36
Милош Нинкович
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
20
Олег Гусев
(К)
ПП
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
9
Шина
ЛЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
(К)
ЦЗ
6
Николай Морозюк
ПЗ
8
Геворг Казарян
ЛП
10
Джордже Лазич
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
18
Велизар Димитров
ПП
15
Драман Траоре
ЦФ
9
Маркос Пиццелли
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Динамо К
24
Юссуф
ЦЗ
77
Карлос Корреа
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
9
Фанендо Ади
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
Металлург
12
Рустам Худжамов
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
17
Соарес
ЛВ
43
Павел Грищенко
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
19
Виталий Иванко
ЦФ
4-4-1-1
35
Коваль
3
Бетао
34
Хачериди
44
Алмейда
21
Данило Силва
7
Ярмоленко
36
Нинкович
5
Вукоевич
20
Гусев
19
Гармаш
12
Идейе
4-4-2
13
Бандура
6
Морозюк
4
Воловик
44
Чечер
9
Шина
18
Димитров
10
Лазич
19
Мкртчян
8
Казарян
9
Пиццелли
15
Траоре
36
Нинкович
77
Корреа
77
Корреа
36
Нинкович
3
Бетао
9
Ади
9
Ади
3
Бетао
18
Димитров
4
Прийма
4
Прийма
18
Димитров
9
Пиццелли
17
Соарес
17
Соарес
9
Пиццелли
Остались в запасе
Динамо К
Металлург
24
Юссуф
ЦЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
43
Павел Грищенко
ЦП
12
Рустам Худжамов
ВР
28
Мариу Сержиу
ПЗ
84
Денис Голайдо
ЦП
19
Виталий Иванко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Остались в запасе
24
Юссуф
ЦЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
Остались в запасе
43
Павел Грищенко
ЦП
12
Рустам Худжамов
ВР
28
Мариу Сержиу
ПЗ
84
Денис Голайдо
ЦП
19
Виталий Иванко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Владимир Пятенко
Статистика матча Динамо К - Металлург
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Шандор
(Львов)
Стадион:
Динамо им. Лобановского
Новости команд
Все
Динамо К
Металлург
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Кривбасса» и «Динамо Киев» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Динамо Киев» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Кривбасса» и «Динамо Киев» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Динамо Киев» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Яя Туре – о расизме на Украине: «Я слышал от местных болельщиков: «Черное дерьмо! Вали обратно!»
2019.04.02 09:01
14
Селюк: «Люди почему-то думают, что я из Украины, но я из Ленинграда»
2017.07.20 07:17
5
Селюк: «К Траоре в России необъективно относятся»
2016.12.16 09:54
15
Селюк: «Просить с игрока деньги за попадание в состав? Муслин способен на все»
2016.02.12 16:59
2
«Амкар» объявил о переходе Мищенко
2016.02.09 21:37
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+