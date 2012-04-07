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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Металлург
Карпаты - Металлург: обзор матча 07 апреля 2012
Карпаты
07.04.2012, суббота, 18:30
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
0 : 2
Завершен
Металлург
34'
Д. Лазич
50'
В. Чечер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Металлург
Замена
Г. Нельсон
️️️️
Соарес
Замена
Т. Кинк
️️️️
И. Худобяк
Желтая карточка
В. Димитров
Замена
Данило
️️️️
К. Мкртчян
Замена
Д. Траоре
️️️️
В. Иванко
Желтая карточка
Лукас
Замена
И. Озаркив
️️️️
А. Ткачук
Желтая карточка
М. Кополовец
Замена
А. Гладкий
️️️️
А. Касьян
Желтая карточка
А. Ткачук
ГОЛ! 0:2!
В. Чечер
Пас отдал
К. Мкртчян
Желтая карточка
И. Худобяк
ГОЛ! 0:1!
Д. Лазич
Пас отдал
В. Димитров
13'
Желтая карточка
Шина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
22
Данило Авелар
ЛЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
23
Вадим Болохан
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
20
Муртаз Даушвили
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
7
Лукас
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Юрий Дячук-Ставицкий
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
9
Шина
ЛЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
17
Соарес
ЛВ
19
Карлен Мкртчян
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
8
Геворг Казарян
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
18
Велизар Димитров
АП
19
Виталий Иванко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Карпаты
1
Мартин Богатинов
ВР
41
Степан Гирский
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
39
Илья Михалев
ЦФ
9
Тармо Кинк
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
8
Грегори Нельсон
ЦП
90
Данило
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
15
Драман Траоре
ЦФ
3-3-2-2
22
Тлумак
18
Кополовец
4
Милошевич
23
Болохан
22
Авелар
19
Ткачук
44
Федецкий
20
Даушвили
16
Худобяк
19
Касьян
7
Лукас
3-4-2-1
13
Бандура
44
Чечер
4
Воловик
9
Шина
10
Лазич
8
Казарян
6
Морозюк
19
Мкртчян
18
Димитров
17
Соарес
19
Иванко
19
Ткачук
43
Озаркив
43
Озаркив
19
Ткачук
16
Худобяк
9
Кинк
9
Кинк
16
Худобяк
19
Касьян
20
Гладкий
20
Гладкий
19
Касьян
17
Соарес
8
Нельсон
8
Нельсон
17
Соарес
19
Мкртчян
90
Данило
90
Данило
19
Мкртчян
19
Иванко
15
Траоре
15
Траоре
19
Иванко
Остались в запасе
Карпаты
Металлург
1
Мартин Богатинов
ВР
41
Степан Гирский
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
39
Илья Михалев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Дячук-Ставицкий
10
Дмитрий Воробьев
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
84
Денис Голайдо
ЦП
Главный тренер
Владимир Пятенко
Остались в запасе
1
Мартин Богатинов
ВР
41
Степан Гирский
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
39
Илья Михалев
ЦФ
Остались в запасе
10
Дмитрий Воробьев
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
84
Денис Голайдо
ЦП
Главный тренер
Юрий Дячук-Ставицкий
Главный тренер
Владимир Пятенко
Статистика матча Карпаты - Металлург
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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