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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Карпаты
Металлург - Карпаты: обзор матча 26 сентября 2011
Металлург
26.09.2011, понедельник, 20:45
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Карпаты
81'
М. Сержиу
90'
М. Сержиу
3'
И. Милошевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Карпаты
ГОЛ! 2:1!
М. Сержиу
Пас отдал
Н. Морозюк
Желтая карточка
Р. Фернандеш
Замена
Р. Фернандеш
️️️️
В. Димитров
Замена
Кристобаль
️️️️
А. Ткачук
ГОЛ! 1:1!
М. Сержиу
Пас отдал
Соарес
Замена
В. Батиста
️️️️
С. Зенев
Замена
М. Пиццелли
️️️️
Д. Траоре
Замена
М. Кополовец
️️️️
Лукас
Замена
Н. Морозюк
️️️️
Г. Казарян
Желтая карточка
С. Зенев
Желтая карточка
Д. Голайдо
Желтая карточка
В. Димитров
Желтая карточка
С. Гирский
ГОЛ! 0:1!
И. Милошевич
Пас отдал
Лукас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
17
Соарес
ЛВ
10
Джордже Лазич
ЦП
8
Геворг Казарян
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
18
Велизар Димитров
АП
15
Драман Траоре
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
41
Степан Гирский
ЛЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
20
Борха Гомес
ЦЗ
7
Самсон Годвин
ОП
9
Ярослав Мартынюк
ОП
19
Андрей Ткачук
ОП
9
Александр Гурули
ЦП
20
Сергей Зенев
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Металлург
12
Рустам Худжамов
ВР
9
Шина
ЛЗ
36
Никита Полюлях
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
10
Рикарду Фернандеш
ЦП
19
Виталий Иванко
ЦФ
Карпаты
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
9
Кристобаль
ПП
88
Андрей Воронков
ЦФ
80
Вильям Батиста
ЦФ
4-3-2-1
13
Бандура
4
Прийма
4
Воловик
44
Чечер
28
Мариу Сержиу
10
Лазич
8
Казарян
84
Голайдо
17
Соарес
18
Димитров
15
Траоре
4-3-1-2
22
Тлумак
35
Ощипко
4
Милошевич
20
Гомес
41
Гирский
7
Годвин
9
Мартынюк
19
Ткачук
9
Гурули
7
Лукас
20
Зенев
8
Казарян
6
Морозюк
6
Морозюк
8
Казарян
15
Траоре
9
Пиццелли
9
Пиццелли
15
Траоре
18
Димитров
10
Фернандеш
10
Фернандеш
18
Димитров
7
Лукас
18
Кополовец
18
Кополовец
7
Лукас
19
Ткачук
9
Кристобаль
9
Кристобаль
19
Ткачук
20
Зенев
80
Батиста
80
Батиста
20
Зенев
Остались в запасе
Металлург
Карпаты
36
Никита Полюлях
ЦП
12
Рустам Худжамов
ВР
9
Шина
ЛЗ
19
Виталий Иванко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
43
Игорь Озаркив
ПЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
88
Андрей Воронков
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
36
Никита Полюлях
ЦП
12
Рустам Худжамов
ВР
9
Шина
ЛЗ
19
Виталий Иванко
ЦФ
Остались в запасе
43
Игорь Озаркив
ПЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
88
Андрей Воронков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Металлург - Карпаты
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Стадион:
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