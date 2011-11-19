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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Металлург
Шахтер - Металлург: обзор матча 19 ноября 2011
Шахтер
19.11.2011, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Металлург
64'
Л. Адриано (П)
88'
В. Шевчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Металлург
+1
Замена
Шина
️️️️
Г. Казарян
ГОЛ! 2:0!
В. Шевчук
Замена
П. Грищенко
️️️️
М. Пиццелли
Желтая карточка
В. Шевчук
Замена
Д. Коста
️️️️
Виллиан
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Адриано
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Жадсон
Замена
Фернандиньо
️️️️
Дентиньо
Замена
Соарес
️️️️
Д. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
23
Александр Рыбка
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
10
Жадсон
АП
31
Дентиньо
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
9
Маркос Пиццелли
ЦП
8
Геворг Казарян
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
18
Велизар Димитров
АП
15
Драман Траоре
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Шахтер
10
Артем Тетенко
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Металлург
12
Рустам Худжамов
ВР
9
Шина
ЛЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
17
Соарес
ЛВ
36
Никита Полюлях
ЦП
43
Павел Грищенко
ЦП
10
Рикарду Фернандеш
ЦП
4-2-2-2
23
Рыбка
13
Шевчук
50
Кучер
44
Ракицкий
14
Кобин
22
Мхитарян
3
Хюбшман
10
Виллиан
10
Жадсон
4
Адриано
31
Дентиньо
2-5-2-1
13
Бандура
44
Чечер
4
Воловик
8
Казарян
10
Лазич
84
Голайдо
6
Морозюк
19
Мкртчян
18
Димитров
9
Пиццелли
15
Траоре
31
Дентиньо
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
31
Дентиньо
10
Жадсон
11
Тейшейра
11
Тейшейра
10
Жадсон
10
Виллиан
11
Коста
11
Коста
10
Виллиан
9
Пиццелли
43
Грищенко
43
Грищенко
9
Пиццелли
8
Казарян
9
Шина
9
Шина
8
Казарян
15
Траоре
17
Соарес
17
Соарес
15
Траоре
Остались в запасе
Шахтер
Металлург
10
Артем Тетенко
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
36
Никита Полюлях
ЦП
12
Рустам Худжамов
ВР
28
Мариу Сержиу
ПЗ
10
Рикарду Фернандеш
ЦП
Главный тренер
Владимир Пятенко
Остались в запасе
10
Артем Тетенко
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Остались в запасе
36
Никита Полюлях
ЦП
12
Рустам Худжамов
ВР
28
Мариу Сержиу
ПЗ
10
Рикарду Фернандеш
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Владимир Пятенко
Статистика матча Шахтер - Металлург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Стадион:
Донбасс-Арена
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