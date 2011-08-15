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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Таврия
Металлург - Таврия: обзор матча 15 августа 2011
Металлург
15.08.2011, понедельник, 21:00
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
1 : 3
Завершен
Таврия
62'
Д. Лазич
16'
С. Назаренко
19'
М. Фещук
50'
А. Шиндер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Таврия
Желтая карточка
В. Чечер
Желтая карточка
Д. Траоре
Красная карточка
Р. Фернандеш
Замена
Р. Платон
️️️️
М. Калиниченко
Желтая карточка
М. Джуровски
Замена
И. Галюза
️️️️
С. Причиненко
Желтая карточка
В. Гигиадзе
Желтая карточка
Г. Казарян
Замена
М. Джуровски
️️️️
Соарес
Замена
В. Гигиадзе
️️️️
А. Шиндер
Замена
Г. Казарян
️️️️
Н. Морозюк
Желтая карточка
А. Шиндер
ГОЛ! 1:3!
Д. Лазич
Замена
Д. Траоре
️️️️
М. Пиццелли
Желтая карточка
С. Причиненко
ГОЛ! 0:3!
А. Шиндер
Желтая карточка
О. Гуменюк
Желтая карточка
С. Маркович
19'
ГОЛ! 0:2!
М. Фещук
Пас отдал
А. Шиндер
16'
ГОЛ! 0:1!
С. Назаренко
Пас отдал
С. Маркович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
4
Александр Воловик
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
17
Соарес
ЛВ
84
Денис Голайдо
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
10
Рикарду Фернандеш
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
18
Велизар Димитров
АП
Главный тренер
Владимир Пятенко
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
5
Слободан Маркович
ЦЗ
6
Саша Джуричич
ЦЗ
20
Антон Монахов
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
25
Максим Калиниченко
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
7
Антон Шиндер
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
Металлург
9
Шина
ЛЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
8
Геворг Казарян
ЦП
30
Марио Джуровски
ЦП
15
Драман Траоре
ЦФ
Таврия
16
Сергей Ситало
ВР
2
Илья Галюза
ЦП
24
Руслан Платон
ЦФ
7
Бесарт Ибраими
ЦФ
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
11
Лаки Идахор
ЦФ
3-5-2
13
Бандура
4
Воловик
44
Чечер
28
Мариу Сержиу
10
Лазич
10
Фернандеш
6
Морозюк
9
Пиццелли
84
Голайдо
17
Соарес
18
Димитров
3-5-2
13
Кахриман
5
Маркович
6
Джуричич
20
Монахов
30
Гуменюк
25
Калиниченко
22
Любенович
9
Назаренко
23
Причиненко
10
Фещук
7
Шиндер
6
Морозюк
8
Казарян
8
Казарян
6
Морозюк
17
Соарес
30
Джуровски
30
Джуровски
17
Соарес
9
Пиццелли
15
Траоре
15
Траоре
9
Пиццелли
23
Причиненко
2
Галюза
2
Галюза
23
Причиненко
25
Калиниченко
24
Платон
24
Платон
25
Калиниченко
7
Шиндер
20
Гигиадзе
20
Гигиадзе
7
Шиндер
Остались в запасе
Металлург
Таврия
9
Шина
ЛЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Пятенко
16
Сергей Ситало
ВР
7
Бесарт Ибраими
ЦФ
11
Лаки Идахор
ЦФ
Остались в запасе
9
Шина
ЛЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
Остались в запасе
16
Сергей Ситало
ВР
7
Бесарт Ибраими
ЦФ
11
Лаки Идахор
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Статистика матча Металлург - Таврия
4
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Годулян
(Одесса)
Стадион:
Металлург
Новости команд
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2022.03.02 15:22
13
Головин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
2018.03.16 07:15
16
Защитник сборной Венесуэлы может перейти в «Анжи» или «Ахмат»
2017.11.22 17:14
Селюк: «Люди почему-то думают, что я из Украины, но я из Ленинграда»
2017.07.20 07:17
5
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