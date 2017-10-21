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Михаил Козлов - статистика

Завершил карьеру
2 ноября 1986 (39)
#10 | Полузащитник
177 см | 70 кг
Россия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сочи
11
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 19 тур
Балтика
3 : 2
21.10.2017
Сочи
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Сочи
2 : 2
14.10.2017
Спартак-2
61' - 90'
82'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Тамбов
1 : 1
07.10.2017
Сочи
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Сочи
0 : 1
30.09.2017
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Cибирь
1 : 1
24.09.2017
Сочи
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Сочи
1 : 2
10.09.2017
Авангард
74' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Шинник
1 : 2
06.09.2017
Сочи
70' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Сочи
2 : 2
02.09.2017
Волгарь
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Химки
0 : 1
27.08.2017
Сочи
81' - 90'
83'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Сочи
2 : 0
19.08.2017
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Крылья Советов
2 : 0
13.08.2017
Сочи
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Луч
1 : 2
05.08.2017
Сочи
67' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Сочи
2 : 2
30.07.2017
Кубань (ЛФЛ)
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сочи
0 : 3
26.07.2017
Ротор
81' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Зенит-2
0 : 1
16.07.2017
Сочи
77' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Сочи
2 : 1
08.07.2017
Енисей
77' - 90'
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