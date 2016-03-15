Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ларсен Туре - статистика

Завершил карьеру
20 июля 1984 (42)
#39 | Нападающий
185 см | 77 кг
Гвинея | Франция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ипсвич Таун
7
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Ипсвич Таун
2 : 0
15.03.2016
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Болтон
2 : 2
08.03.2016
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Ипсвич Таун
1 : 0
05.03.2016
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
27.02.2016
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Ипсвич Таун
0 : 1
23.02.2016
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Бристоль Сити
2 : 1
13.02.2016
Ипсвич Таун
90' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 0
06.02.2016
Ипсвич Таун
90' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
21.11.2015
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ротерхэм
2 : 5
07.11.2015
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
24.10.2015
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Халл Сити
3 : 0
20.10.2015
Ипсвич Таун
1' - 72'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Ипсвич Таун
0 : 0
17.10.2015
Хаддерсфилд Таун
86' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Блэкберн
2 : 0
03.10.2015
Ипсвич Таун
1' - 53'
20'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
26.09.2015
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
18.09.2015
Бирмингем Сити
1' - 71'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Лидс
0 : 1
15.09.2015
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Рединг
5 : 1
11.09.2015
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Ипсвич Таун
2 : 3
29.08.2015
Брайтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Престон
1 : 2
22.08.2015
Ипсвич Таун
85' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Ипсвич Таун
2 : 0
18.08.2015
Бернли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
15.08.2015
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Брентфорд
2 : 2
08.08.2015
Ипсвич Таун
Был в запасе
Главные новости
Тренер «Динамо» Шварц сделал заявление после пяти побед подряд в РПЛ
22:15
1
Мэддисон – о соперниках сборной России: «Опять папуасы приедут»
21:59
2
Черчесов – после поражения от «Акрона»: «Только про судью не спрашивайте, не надо»
21:21
2
Ловчев: «Чемпионства «Спартака» требуют только горлопаны»
20:58
9
«Зенит» запрещал Мостовому переходить в четыре клуба РПЛ
20:44
8
РПЛ. «Ахмат» вдесятером проиграл «Акрону» – 0:2
20:29
6
РПЛ. «Динамо» разгромило «Ростов» (3:0) и поднялось на 2-е место
20:27
11
Генсек РФС отреагировал на новое решение УЕФА по России и Беларуси
20:20
1
Мусаев встал на защиту Кордобы: «Его постоянно бьют, душат, висят на плечах»
20:12
7
УЕФА принял новое решение по России и Беларуси
19:55
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+