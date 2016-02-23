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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Халл Сити
Ипсвич Таун - Халл Сити: обзор матча 23 февраля 2016
Ипсвич Таун
23.02.2016, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 33 тур
0 : 1
Завершен
Халл Сити
49'
М. Диаме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Халл Сити
Желтая карточка
Т. Смит
89'
87'
Замена
Т. Хаддлстоун
️️️️
Д. Мейлер
84'
Замена
Н. Пауэлл
️️️️
М. Диаме
Замена
Л. Варни
️️️️
Б. Прингл
80'
68'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
А. Эрнандес
Замена
К. Брю
️️️️
Л. Хиам
65'
49'
ГОЛ! 0:1!
М. Диаме
Пас отдал
Э. Робертсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
18
Бен Прингл
ЦП
19
Люк Хиам
ЦП
22
Джонатан Дуглас
ПП
20
Фредди Сирс
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
11
Бретт Питман
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
44
Кевин Фоли
ПЗ
17
Кевин Брю
ЦП
18
Джей Табб
ЦП
37
Пол Дигби
ЦП
39
Ларсен Туре
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
4-3-3
33
Биалковски
3
Кнудсен
6
Берра
15
Смит
4
Чамберс
18
Прингл
19
Хиам
22
Дуглас
11
Питман
9
Мерфи
20
Сирс
4-1-4-1
1
МакГрегор
28
Одубайо
20
Доусон
33
Дэйвис
3
Робертсон
8
Ливермор
23
Снодграсс
17
Диаме
6
Клукас
7
Мейлер
11
Эрнандес
19
Хиам
17
Брю
17
Брю
19
Хиам
18
Прингл
42
Варни
42
Варни
18
Прингл
7
Мейлер
23
Хаддлстоун
23
Хаддлстоун
7
Мейлер
17
Диаме
25
Пауэлл
25
Пауэлл
17
Диаме
11
Эрнандес
29
Акпом
29
Акпом
11
Эрнандес
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Халл Сити
1
Дин Геркен
ВР
44
Кевин Фоли
ПЗ
18
Джей Табб
ЦП
37
Пол Дигби
ЦП
39
Ларсен Туре
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
17
Элдин Якупович
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
44
Кевин Фоли
ПЗ
18
Джей Табб
ЦП
37
Пол Дигби
ЦП
39
Ларсен Туре
ЦФ
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Ипсвич Таун - Халл Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Брендан Мэлоун
(Уилтшир)
Стадион:
Портмен Роуд
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