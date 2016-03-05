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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Ноттингем Форест
Ипсвич Таун - Ноттингем Форест: обзор матча 05 марта 2016
Ипсвич Таун
05.03.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
1 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
63'
Б. Прингл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Ноттингем Форест
Замена
П. Дигби
️️️️
Б. Прингл
90'
+5
Замена
Л. Варни
️️️️
Б. Питман
90'
82'
Желтая карточка
Д. Грант
78'
Замена
Д. Петравичюс
️️️️
Р. Мендес
78'
Замена
К. Коэн
️️️️
Б. Йокич
78'
Замена
Д. Грант
️️️️
Н. Оливейра
Желтая карточка
Л. Хиам
73'
73'
Желтая карточка
Н. Оливейра
ГОЛ! 1:0!
Б. Прингл
Пас отдал
К. Фоли
63'
60'
Желтая карточка
М. Мансьенн
Замена
Э. Мэйтленд-Найлс
️️️️
К. Брю
45'
6'
Желтая карточка
Д. Блэксток
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
18
Бен Прингл
ЦП
19
Люк Хиам
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
11
Бретт Питман
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Ноттингем Форест
24
Дорус Де Врис
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
8
Дэвид Воган
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
20
Декстер Блэксток
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
18
Джей Табб
ЦП
37
Пол Дигби
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
39
Ларсен Туре
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
Ноттингем Форест
25
Димитар Евтимов
ВР
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
23
Демантас Петравичюс
ЦП
8
Крис Коэн
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
7
Джордж Грант
ЦП
8
Крис О'Грэди
ЦФ
3-2-3-2
33
Биалковски
4
Чамберс
15
Смит
6
Берра
3
Кнудсен
44
Фоли
18
Прингл
19
Хиам
17
Брю
11
Питман
20
Сирс
4-3-3
24
Де Врис
5
Миллс
28
Мансьенн
2
Личай
5
Йокич
8
Воган
20
Гарднер
23
Осборн
20
Мендес
7
Оливейра
20
Блэксток
18
Прингл
37
Дигби
37
Дигби
18
Прингл
17
Брю
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
17
Брю
11
Питман
42
Варни
42
Варни
11
Питман
20
Мендес
23
Петравичюс
23
Петравичюс
20
Мендес
5
Йокич
8
Коэн
8
Коэн
5
Йокич
7
Оливейра
7
Грант
7
Грант
7
Оливейра
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Ноттингем Форест
1
Дин Геркен
ВР
18
Джей Табб
ЦП
39
Ларсен Туре
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
25
Димитар Евтимов
ВР
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
8
Крис О'Грэди
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
18
Джей Табб
ЦП
39
Ларсен Туре
ЦФ
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
8
Крис О'Грэди
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Статистика матча Ипсвич Таун - Ноттингем Форест
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Энди Вулмер
(Нортгемптоншир)
Стадион:
Портмен Роуд
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