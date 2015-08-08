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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Ипсвич Таун
Брентфорд - Ипсвич Таун: обзор матча 08 августа 2015
Брентфорд
08.08.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
2 : 2
Завершен
Ипсвич Таун
90+2'
А. Грэй
90+6'
Д. Тарковски
45'
К. Брю
50'
Р. Фрейзер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Ипсвич Таун
ГОЛ! 2:2!
Д. Тарковски
90'
+6
ГОЛ! 1:2!
А. Грэй
Пас отдал
Д. Тарковски
90'
+2
Желтая карточка
Хота
83'
82'
Замена
Д. МакГолдрик
️️️️
Э. Мэйтленд-Найлс
78'
Замена
Д. Дуглас
️️️️
Р. Фрейзер
Замена
Л. Вибе
️️️️
А. МакКормак
72'
69'
Замена
Ж. Кук
️️️️
К. Брю
Замена
А. Грэй
️️️️
К. Кершбаумер
55'
50'
ГОЛ! 0:2!
Р. Фрейзер
Пас отдал
Ф. Сирс
45'
ГОЛ! 0:1!
К. Брю
Пас отдал
Д. Эммануэль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
7
Константин Кершбаумер
ВР
27
Дэвид Баттон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
8
Тумани Дьягурага
ЦП
4
Алан МакКормак
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
24
Хота
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дикхуйзен
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Коул Скьюз
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Брентфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
26
Лассе Вибе
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
25
Джош Йорверт
ЦЗ
16
Жиль Кук
ЦП
22
Джонатан Дуглас
ПП
39
Ларсен Туре
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
11
Бретт Питман
ЦФ
3-3-2-1
7
Кершбаумер
21
Бидуэлл
6
Дин
6
Тарковски
8
Дьягурага
4
МакКормак
31
Джадж
3
Гогиа
24
Хота
33
Хофманн
4-3-1-2
33
Биалковски
3
Кнудсен
15
Смит
4
Чамберс
29
Эммануэль
2
Мэйтленд-Найлс
17
Брю
8
Скьюз
10
Фрейзер
20
Сирс
9
Мерфи
4
МакКормак
26
Вибе
26
Вибе
4
МакКормак
7
Кершбаумер
45
Грэй
45
Грэй
7
Кершбаумер
17
Брю
16
Кук
16
Кук
17
Брю
10
Фрейзер
22
Дуглас
22
Дуглас
10
Фрейзер
2
Мэйтленд-Найлс
17
МакГолдрик
17
МакГолдрик
2
Мэйтленд-Найлс
Остались в запасе
Брентфорд
Ипсвич Таун
1
Джек Бонхэм
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
23
Николас Йеннарис
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дикхуйзен
25
Джош Йорверт
ЦЗ
1
Дин Геркен
ВР
39
Ларсен Туре
ЦФ
11
Бретт Питман
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
23
Николас Йеннарис
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Остались в запасе
25
Джош Йорверт
ЦЗ
1
Дин Геркен
ВР
39
Ларсен Туре
ЦФ
11
Бретт Питман
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дикхуйзен
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Брентфорд - Ипсвич Таун
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Гриффин Парк
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