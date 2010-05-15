Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Грэгори Уимби
Статистика
Грэгори Уимби - статистика
Завершил карьеру
19 августа 1971 (55)
| Вратарь
193 см | 88 кг
Франция
Статистика
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Валансьен
1
-3
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Нанси
1 : 1
15.05.2010
Валансьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Валансьен
0 : 0
02.05.2010
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Валансьен
0 : 1
17.04.2010
Ле Ман
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Монпелье
2 : 1
21.03.2010
Валансьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Гренобль
0 : 1
20.02.2010
Валансьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Валансьен
1 : 1
31.01.2010
Сошо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Булонь
0 : 2
20.01.2010
Валансьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Валансьен
1 : 3
16.01.2010
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Лорьян
3 : 2
23.12.2009
Валансьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Ле Ман
2 : 1
12.12.2009
Валансьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Лилль
4 : 0
28.11.2009
Валансьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Валансьен
1 : 1
07.11.2009
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Ренн
0 : 3
01.11.2009
Валансьен
Был в запасе
Главные новости
Тренер «Динамо» Шварц сделал заявление после пяти побед подряд в РПЛ
22:15
Мэддисон – о соперниках сборной России: «Опять папуасы приедут»
21:59
2
Черчесов – после поражения от «Акрона»: «Только про судью не спрашивайте, не надо»
21:21
2
Ловчев: «Чемпионства «Спартака» требуют только горлопаны»
20:58
8
«Зенит» запрещал Мостовому переходить в четыре клуба РПЛ
20:44
7
РПЛ. «Ахмат» вдесятером проиграл «Акрону» – 0:2
20:29
6
РПЛ. «Динамо» разгромило «Ростов» (3:0) и поднялось на 2-е место
20:27
11
Генсек РФС отреагировал на новое решение УЕФА по России и Беларуси
20:20
1
Мусаев встал на защиту Кордобы: «Его постоянно бьют, душат, висят на плечах»
20:12
7
УЕФА принял новое решение по России и Беларуси
19:55
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+