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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Валансьен
Ренн - Валансьен: обзор матча 01 ноября 2009
Ренн
01.11.2009, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 12 тур
0 : 3
Завершен
Валансьен
58'
Д. Бальде
78'
Ф. Бен Халфаллах
86'
Г. Пужоль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Валансьен
Замена
Ф. Шебо
️️️️
Г. Пужоль
Желтая карточка
Н. Дюшез
ГОЛ! 0:3!
Г. Пужоль
Замена
Ж. Абардонадо
️️️️
Г. Данич
Замена
Г. Бонг
️️️️
Р. Матер
ГОЛ! 0:2!
Ф. Бен Халфаллах
Замена
М. Пажис
️️️️
Ф. Лемуан
ГОЛ! 0:1!
Д. Бальде
Желтая карточка
Р. Фанни
Желтая карточка
К. Боканегра
Замена
Б. Шейру
️️️️
Ю. Инамото
Желтая карточка
Р. Матер
Желтая карточка
М. Бишевац
Замена
Ж. Кембо-Экоко
️️️️
С. Марво
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
20
Юниси Инамото
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
3
Исмаэль Бангура
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Валансьен
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
4
Дианбобо Бальде
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
15
Карлос Санчес
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Ренн
30
Шейх Н'Диайе
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
0
Люсьен Обе
ПЗ
0
Бруно Шейру
ЛП
6
Александер Теттей
ЦП
0
Микаэль Пажис
ПП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
Валансьен
0
Грэгори Уимби
ВР
33
Фоад Элаттариа
ЦЗ
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
21
Жозе Саез
ЦП
20
Фуед Кадир
ЦП
33
Филип Шебо
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Дюшез
3
Боканегра
12
Мангане
16
Фанни
13
Ханссон
6
М'Вила
20
Инамото
18
Лемуан
12
Марво
3
Бангура
3
Гьян
4-5-1
16
Нди-Ассембе
25
Матер
4
Бальде
4
Бишевац
29
Тьене
28
Данич
15
Санчес
24
Коад
6
Гомис
8
Бен Халфаллах
28
Пужоль
20
Инамото
0
Шейру
0
Шейру
20
Инамото
18
Лемуан
0
Пажис
0
Пажис
18
Лемуан
12
Марво
9
Кембо-Экоко
9
Кембо-Экоко
12
Марво
28
Данич
3
Абардонадо
3
Абардонадо
28
Данич
25
Матер
13
Бонг
13
Бонг
25
Матер
28
Пужоль
33
Шебо
33
Шебо
28
Пужоль
Остались в запасе
Ренн
Валансьен
30
Шейх Н'Диайе
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
0
Люсьен Обе
ПЗ
6
Александер Теттей
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
33
Фоад Элаттариа
ЦЗ
0
Грэгори Уимби
ВР
21
Жозе Саез
ЦП
20
Фуед Кадир
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
30
Шейх Н'Диайе
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
0
Люсьен Обе
ПЗ
6
Александер Теттей
ЦП
Остались в запасе
33
Фоад Элаттариа
ЦЗ
0
Грэгори Уимби
ВР
21
Жозе Саез
ЦП
20
Фуед Кадир
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Ренн - Валансьен
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Информация о матче
Стадион:
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