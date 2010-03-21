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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Валансьен
Монпелье - Валансьен: обзор матча 21 марта 2010
Монпелье
21.03.2010, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 29 тур
2 : 1
Завершен
Валансьен
5'
В. Уго Монтаньо
58'
Ж. Марво
74'
Ф. Бен Халфаллах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Валансьен
Желтая карточка
Ж. Журдрен
Желтая карточка
Ф. Бен Халфаллах
Замена
Н. Те-Хе
️️️️
Д. Дюкортью
Замена
Г. Бокали
️️️️
С. Женешам
Замена
Г. Пужоль
️️️️
Ф. Кадир
ГОЛ! 2:1!
Ф. Бен Халфаллах
Замена
Ф. Бен Халфаллах
️️️️
Ж. Одель
Замена
Ж. Саихи
️️️️
В. Уго Монтаньо
Желтая карточка
Ж. Одель
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
К. Аит-Фана
ГОЛ! 2:0!
Ж. Марво
Желтая карточка
Э. Спахич
19'
ГОЛ! 1:0!
В. Уго Монтаньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
8
Тино Коста
ЦП
19
Сирил Женешам
ЦП
14
Ромейн Пито
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
24
Рено Коад
ЦП
20
Фуед Кадир
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
2
Жоан Одель
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
23
Жамель Саихи
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Валансьен
0
Грэгори Уимби
ВР
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
25
Нам Те-Хе
ЦП
21
Жозе Саез
ЦП
33
Филип Шебо
ЦФ
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
4-3-3
16
Журдрен
2
Янга-Мбива
4
Спахич
4
Эль-Каутари
6
Марво
8
Коста
19
Женешам
14
Пито
18
Аит-Фана
31
Монтаньо
19
Камара
3-2-4-1
30
Пеннето
5
Ангуа
3
Абардонадо
13
Бонг
25
Матер
6
Дюкортью
24
Коад
20
Кадир
15
Санчес
28
Данич
2
Одель
19
Женешам
2
Бокали
2
Бокали
19
Женешам
31
Монтаньо
23
Саихи
23
Саихи
31
Монтаньо
18
Аит-Фана
20
Бельханда
20
Бельханда
18
Аит-Фана
2
Одель
8
Бен Халфаллах
8
Бен Халфаллах
2
Одель
6
Дюкортью
25
Нам Те-Хе
25
Нам Те-Хе
6
Дюкортью
20
Кадир
28
Пужоль
28
Пужоль
20
Кадир
Остались в запасе
Монпелье
Валансьен
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
0
Грэгори Уимби
ВР
21
Жозе Саез
ЦП
33
Филип Шебо
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Остались в запасе
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Остались в запасе
0
Грэгори Уимби
ВР
21
Жозе Саез
ЦП
33
Филип Шебо
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Статистика матча Монпелье - Валансьен
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
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