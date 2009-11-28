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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Валансьен
Лилль - Валансьен: обзор матча 28 ноября 2009
Лилль
28.11.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 15 тур
4 : 0
Завершен
Валансьен
42'
П. Фро
52'
Жервиньо
61'
Жервиньо
87'
Й. Кабай (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Валансьен
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Й. Кабай
Замена
Л. Туре
️️️️
П. Фро
Желтая карточка
К. Санчес
Замена
Э. Азар
️️️️
Л. Обраньяк
Замена
Г. Данич
️️️️
Ф. Бен Халфаллах
ГОЛ! 3:0!
Жервиньо
Замена
Г. Пужоль
️️️️
М. Самасса
ГОЛ! 2:0!
Жервиньо
Желтая карточка
Ф. Бен Халфаллах
ГОЛ! 1:0!
П. Фро
Желтая карточка
Д. Бальде
Желтая карточка
С. Тьене
Желтая карточка
Л. Обраньяк
Желтая карточка
М. Дебюши
13'
Замена
Г. Бонг
️️️️
Ж. Абардонадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
24
Рио Мавуба
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Валансьен
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
4
Дианбобо Бальде
ЦЗ
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
24
Рено Коад
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
2
Жоан Одель
ЦФ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Лилль
16
Людовик Бутель
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
39
Ларсен Туре
ЦФ
9
Тулио Де Мело
ЦФ
33
Роберт Виттек
ЦФ
Валансьен
0
Грэгори Уимби
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
21
Жозе Саез
ЦП
20
Фуед Кадир
ЦП
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
4-4-1-1
1
Ландро
18
Берья
27
Шеджу
23
Рами
26
Дебюши
24
Мавуба
15
Бальмон
29
Кабай
7
Обраньяк
27
Жервиньо
11
Фро
4-4-2
16
Нди-Ассембе
25
Матер
4
Бальде
3
Абардонадо
29
Тьене
24
Коад
15
Санчес
6
Гомис
8
Бен Халфаллах
16
Самасса
2
Одель
7
Обраньяк
10
Азар
10
Азар
7
Обраньяк
11
Фро
39
Туре
39
Туре
11
Фро
Дюмон
33
Виттек
33
Виттек
Дюмон
3
Абардонадо
13
Бонг
13
Бонг
3
Абардонадо
8
Бен Халфаллах
28
Данич
28
Данич
8
Бен Халфаллах
16
Самасса
28
Пужоль
28
Пужоль
16
Самасса
Остались в запасе
Лилль
Валансьен
16
Людовик Бутель
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
9
Тулио Де Мело
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
0
Грэгори Уимби
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
21
Жозе Саез
ЦП
20
Фуед Кадир
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
16
Людовик Бутель
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
9
Тулио Де Мело
ЦФ
Остались в запасе
0
Грэгори Уимби
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
21
Жозе Саез
ЦП
20
Фуед Кадир
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Лилль - Валансьен
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Лилль-Метрополь
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