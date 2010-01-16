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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Валансьен - Тулуза
Валансьен - Тулуза: обзор матча 16 января 2010
Валансьен
16.01.2010, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 20 тур
1 : 3
Завершен
Тулуза
44'
Ж. Одель
16'
Ф. Табану
84'
Ф. Табану
87'
М. Сиссоко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валансьен - Тулуза
Желтая карточка
Д. Браатен
Замена
К. Дюпуи
️️️️
А. Жиньяк
Замена
Ф. Шебо
️️️️
Р. Коад
ГОЛ! 1:3!
М. Сиссоко
ГОЛ! 1:2!
Ф. Табану
Желтая карточка
А. Жиньяк
Желтая карточка
М. Четто
Замена
Ф. Бен Халфаллах
️️️️
Д. Дюкортью
Желтая карточка
Г. Пужоль
ГОЛ! 1:1!
Ж. Одель
Желтая карточка
Э. Капу
16'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Табану
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валансьен
0
Грэгори Уимби
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
24
Рено Коад
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
2
Жоан Одель
ЦФ
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Тулуза
28
Матье Валверде
ВР
4
Мауро Четто
ЦЗ
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
27
Франк Табану
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Валансьен
16
Жан-Луис Лека
ВР
4
Дианбобо Бальде
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
21
Жозе Саез
ЦП
20
Фуед Кадир
ЦП
33
Филип Шебо
ЦФ
Тулуза
33
Энтони Лусталло
ВР
23
Альбен Эбондо
ПЗ
88
Луан
ЛВ
17
Кевин Дюпуи
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
3-2-3-2
0
Уимби
3
Абардонадо
4
Бишевац
13
Бонг
6
Дюкортью
25
Матер
24
Коад
15
Санчес
6
Гомис
28
Пужоль
2
Одель
4-1-4-1
28
Валверде
2
Фофана
12
М'Бенге
3
Конгре
4
Четто
6
Капу
22
Браатен
17
Сиссоко
17
Дидо
27
Табану
10
Жиньяк
6
Дюкортью
8
Бен Халфаллах
8
Бен Халфаллах
6
Дюкортью
24
Коад
33
Шебо
33
Шебо
24
Коад
10
Жиньяк
17
Дюпуи
17
Дюпуи
10
Жиньяк
Остались в запасе
Валансьен
Тулуза
4
Дианбобо Бальде
ЦЗ
16
Жан-Луис Лека
ВР
28
Гаэль Данич
ЛП
21
Жозе Саез
ЦП
20
Фуед Кадир
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
33
Энтони Лусталло
ВР
23
Альбен Эбондо
ПЗ
17
Адриен Регаттен
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
88
Луан
ЛВ
Главный тренер
Ален Казанова
Остались в запасе
4
Дианбобо Бальде
ЦЗ
16
Жан-Луис Лека
ВР
28
Гаэль Данич
ЛП
21
Жозе Саез
ЦП
20
Фуед Кадир
ЦП
Остались в запасе
33
Энтони Лусталло
ВР
23
Альбен Эбондо
ПЗ
17
Адриен Регаттен
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
88
Луан
ЛВ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Ален Казанова
Статистика матча Валансьен - Тулуза
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Малиж
(Ним)
Стадион:
Нунгессер
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