Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дамьен Перки - статистика

Завершил карьеру
10 апреля 1984 (42)
#24 | Защитник
183 см | 76 кг
Польша | Франция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ноттингем Форест
17
2
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Бирмингем Сити
0 : 0
14.01.2017
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
02.01.2017
Барнсли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
14.12.2016
Престон
1' - 45'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Дерби Каунти
3 : 0
11.12.2016
Ноттингем Форест
1' - 90'
11'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
02.12.2016
Ньюкасл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Барнсли
2 : 5
25.11.2016
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Ипсвич Таун
0 : 2
19.11.2016
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
05.11.2016
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рединг
2 : 0
29.10.2016
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Ноттингем Форест
1 : 2
22.10.2016
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Блэкберн
2 : 1
18.10.2016
Ноттингем Форест
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
14.10.2016
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
2 : 1
01.10.2016
Ноттингем Форест
1' - 45'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
27.09.2016
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Ротерхэм
2 : 2
14.09.2016
Ноттингем Форест
1' - 45'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Астон Вилла
2 : 2
11.09.2016
Ноттингем Форест
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
27.08.2016
Лидс
1' - 79'
71'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Брентфорд
1 : 0
16.08.2016
Ноттингем Форест
1' - 88'
61'
88'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Брайтон
3 : 0
12.08.2016
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Ноттингем Форест
4 : 3
06.08.2016
Бертон Альбион
Был в запасе
Главные новости
Ловчев: «Чемпионства «Спартака» требуют только горлопаны»
20:58
5
«Зенит» запрещал Мостовому переходить в четыре клуба РПЛ
20:44
2
РПЛ. «Ахмат» вдесятером проиграл «Акрону» – 0:2
20:29
6
РПЛ. «Динамо» разгромило «Ростов» (3:0) и поднялось на 2-е место
20:27
9
Генсек РФС отреагировал на новое решение УЕФА по России и Беларуси
20:20
1
Мусаев встал на защиту Кордобы: «Его постоянно бьют, душат, висят на плечах»
20:12
6
УЕФА принял новое решение по России и Беларуси
19:55
4
Татаев из «Оренбурга» назвал Кордобу «провокатором»: «Не знаю, почему судьи это не пресекают»
19:28
4
Стало известно, сколько ЦСКА требовал за Кисляка: «Это запретительная сумма»
19:19
5
Мусаев сказал, чего не хватило «Краснодару» для победы над «Оренбургом»
19:05
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+