Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига наций Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Роман Хаджиев - статистика

Завершил карьеру
21 сентября 1998 (28)
#3 | Защитник
191 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо СПб
21
3
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Динамо СПб
1 : 1
03.11.2024
Балтика-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Торпедо Вл
1 : 1
13.10.2024
Динамо СПб
70' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо СПб
3 : 0
05.10.2024
Тверь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Динамо СПб
1 : 2
28.09.2024
Чертаново
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Динамо Вг
1 : 2
22.09.2024
Динамо СПб
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Сатурн
4 : 3
09.09.2024
Динамо СПб
1' - 90'
90'
85'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Динамо СПб
0 : 2
31.08.2024
Иркутск
62' - 75'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Спартак-2
2 : 1
25.08.2024
Динамо СПб
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 19 тур
Динамо СПб
1 : 1
17.08.2024
Зенит-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо СПб
0 : 1
06.07.2024
Знамя Труда
1' - 90'
81'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
0 : 2
01.07.2024
Динамо СПб
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Динамо СПб
2 : 1
25.06.2024
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Тверь
3 : 1
19.06.2024
Динамо СПб
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Чертаново
1 : 3
13.06.2024
Динамо СПб
1' - 90'
20'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Динамо СПб
3 : 1
08.06.2024
Динамо Вг
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Динамо-2
5 : 2
01.06.2024
Динамо СПб
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Динамо СПб
2 : 2
25.05.2024
Сатурн
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Иркутск
3 : 3
19.05.2024
Динамо СПб
1' - 90'
51'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Динамо СПб
0 : 2
11.05.2024
Спартак-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
Зенит-2
1 : 0
05.05.2024
Динамо СПб
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 4 тур
Динамо СПб
2 : 0
27.04.2024
Звезда
1' - 90'
68'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Родина-М
2 : 0
21.04.2024
Динамо СПб
1' - 90'
37'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
Динамо СПб
4 : 1
13.04.2024
Луки-Энергия
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
Балтика-2
3 : 1
07.04.2024
Динамо СПб
1' - 90'
38'
Главные новости
Ибрагимович сделал себе дорогой подарок на день рождения
12:24
2
«Селюки, вылезшие в Европу и которым насрать на сборную»: Милевский – после провала Украины
12:13
2
Назван игрок сборной России, который может подорожать до 100 миллионов
12:01
4
«Локомотиву» посоветовали тренера на замену Галактионову
11:51
2
Капитан Намибии везет жене из России водку: «Она хочет попробовать»
11:15
8
Карпина похвалили за внешний вид на матче с Намибией
10:54
1
Миранчук после матча с Намибией описал Екатеринбург одним прилагательным
10:31
2
Дзюбу предложили московскому клубу РПЛ
10:13
2
Систему «осень-весна» сравнили с ЕГЭ в школе: «Два брата-акробата Фурсенко»
09:51
6
Раскрыты планы Роналду после бунта
09:34
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+