Nelson Deossa - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Nelson Deossa
|Команда
|Пачука
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Nelson Deossa
|Команда
|Пачука
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.05.2024
|1' - 90'
|Пачука
|2:1
|Америка
|Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/2 финала, ответный матч
|14'
|24.04.2024
|1' - 90'
|Америка
|1:1
|Пачука
|Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/2 финала, первый матч
|11.04.2024
|1' - 83'
|Пачука
|2:1
|Эредиано
|Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала, ответный матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч