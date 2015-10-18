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    Андреа Лаццари - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Андреа
    Фамилия Лаццари
    Команда Карпи
    Состав Основной
    Родной город Бергамо
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 декабря 1984 (38 лет)
    Рост 184
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Карпи 8 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.12.2015 Был в запасе Карпи (Карпи) 2:3 Ювентус (Турин)
    13.12.2015 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 3:0 Карпи (Карпи)
    06.12.2015 Был в запасе Карпи (Карпи) 0:0 Милан (Милан)
    29.11.2015 Был в запасе Дженоа (Генуя) 1:2 Карпи (Карпи)
    22.11.2015 Был в запасе Карпи (Карпи) 1:2 Кьево (Верона)
    08.11.2015 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Карпи (Карпи)
    01.11.2015 1' -86' Карпи (Карпи) 0:0 Верона (Верона)
    28.10.2015 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 2:1 Карпи (Карпи)
    24.10.2015 Был в запасе Карпи (Карпи) 1:2 Болонья (Болонья)
    18.10.2015 1' -90' Аталанта (Бергамо) 3:0 Карпи (Карпи)
    03.10.2015 86' -90' Карпи (Карпи) 2:1 Торино (Турин)
    89'
    26.09.2015 55' -90' Рома (Рим) 5:1 Карпи (Карпи)
    23.09.2015 Был в запасе Карпи (Карпи) 0:0 Наполи (Неаполь)
    20.09.2015 76' -90' Карпи (Карпи) 0:1 Фиорентина (Флоренция)
    13.09.2015 82' -90' Палермо (Палермо) 2:2 Карпи (Карпи)
    30.08.2015 79' -90' Карпи (Карпи) 1:2 Интер (Милан)
    23.08.2015 1' -90' Сампдория (Генуя) 5:2 Карпи (Карпи)
    38' 90'
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