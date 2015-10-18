Андреа Лаццари - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Андреа
|Фамилия
|Лаццари
|Команда
|Карпи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бергамо
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 декабря 1984 (38 лет)
|Рост
|184
|Вес
|81
|Имя
|Андреа
|Фамилия
|Лаццари
|Команда
|Карпи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бергамо
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 декабря 1984 (38 лет)
|Рост
|184
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Карпи
|8
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.12.2015
|Был в запасе
|Карпи (Карпи)
|2:3
|Ювентус (Турин)
|13.12.2015
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|3:0
|Карпи (Карпи)
|06.12.2015
|Был в запасе
|Карпи (Карпи)
|0:0
|Милан (Милан)
|29.11.2015
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|1:2
|Карпи (Карпи)
|22.11.2015
|Был в запасе
|Карпи (Карпи)
|1:2
|Кьево (Верона)
|08.11.2015
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:0
|Карпи (Карпи)
|01.11.2015
|1' -86'
|Карпи (Карпи)
|0:0
|Верона (Верона)
|28.10.2015
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|2:1
|Карпи (Карпи)
|24.10.2015
|Был в запасе
|Карпи (Карпи)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|18.10.2015
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|3:0
|Карпи (Карпи)
|03.10.2015
|86' -90'
|Карпи (Карпи)
|2:1
|Торино (Турин)
|89'
|26.09.2015
|55' -90'
|Рома (Рим)
|5:1
|Карпи (Карпи)
|23.09.2015
|Был в запасе
|Карпи (Карпи)
|0:0
|Наполи (Неаполь)
|20.09.2015
|76' -90'
|Карпи (Карпи)
|0:1
|Фиорентина (Флоренция)
|13.09.2015
|82' -90'
|Палермо (Палермо)
|2:2
|Карпи (Карпи)
|30.08.2015
|79' -90'
|Карпи (Карпи)
|1:2
|Интер (Милан)
|23.08.2015
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|5:2
|Карпи (Карпи)
|38' 90'