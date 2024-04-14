|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|1' - 90'
|Брагантино
|1:2
|Форталеза
|Бразилия. Серия А, 23 тур
|14.08.2024
|1' - 90'
|Брагантино
|1:2
|Коринтианс
|Копа Судамерикана, 1/8 финала, первый матч
|28.07.2024
|Был в запасе
|Брагантино
|0:1
|Флуминенсе
|Бразилия. Серия А, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брагантино
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.08.2024
|1' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:2
|Форталеза (Форталеза)
|28.07.2024
|Был в запасе
|Брагантино (Сан-Паулу)
|0:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|07.07.2024
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|2:0
|Брагантино (Сан-Паулу)
|30.06.2024
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|27.06.2024
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|18.04.2024
|Был в запасе
|Брагантино (Сан-Паулу)
|2:1
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|14.04.2024
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:2
|Брагантино (Сан-Паулу)