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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Форталеза
Брагантино - Форталеза: обзор матча 18 августа 2024
Брагантино
18.08.2024, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 23 тур
1 : 2
Завершен
Форталеза
38'
Линкольн (П)
26'
Т. Почеттино
90'
Б. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брагантино - Форталеза
Желтая карточка
Витиньо
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
Б. Кушчевич
90'
+5
Желтая карточка
Тинга
Желтая карточка
Л. Эвангелиста
90'
+3
90'
ГОЛ! 1:2!
Б. Лопес
87'
Замена
П. Аугусто
️️️️
L. Sasha
Желтая карточка
Хелиньо
86'
Замена
C.
️️️️
Линкольн
85'
76'
Замена
Э. Мартинес
️️️️
Т. Почеттино
Замена
Хелиньо
️️️️
Т. Борбас
73'
69'
Желтая карточка
Тити
61'
Замена
I. Machuca
️️️️
Я. Пикачу
61'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Мойзес
Замена
Л. Эвангелиста
️️️️
Густавиньо
46'
45'
+3
Желтая карточка
Я. Пикачу
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Линкольн
38'
26'
ГОЛ! 0:1!
Т. Почеттино
Пас отдал
Р. Кайзер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
37
Fabrício
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
18
Линкольн
АП
14
Джон Джон
АП
22
Густавиньо
АП
18
Тиаго Борбас
ЦФ
17
Vinicinho
ЦФ
31
Raul
(К)
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Форталеза
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Тинга
(К)
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
21
Мойзес
ЛВ
28
Зе Велисон
ОП
88
Lucas Sasha
ЦП
8
Томас Почеттино
АП
22
Яго Пикачу
ПП
79
Ренато Кайзер
ЦФ
1
João Ricardo
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Брагантино
56
Gustavo Reis
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
57
Danilo
ЦЗ
28
Витиньо
ЛВ
30
Генри Москера
ЛВ
62
Marquinhos
ЦП
53
Chumbinho
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
13
Johan Caicedo
ЦП
11
Хелиньо
ПВ
Форталеза
23
Сантос
ВР
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
14
Tomás Cardona
ЦЗ
5
Матеус Россетто
ЦП
37
Kauan
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
77
Брено Лопес
ПВ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
4-3-3
37
36
Кандидо
39
3
Сантос
34
Уртадо
18
Линкольн
22
Густавиньо
14
Джон Джон
31
17
18
Борбас
4-1-2-2-2
4
Тити
2
Тинга
13
Кушчевич
6
Джонатан
28
Велисон
22
Пикачу
88
8
Почеттино
21
Мойзес
1
79
Кайзер
18
Линкольн
53
53
18
Линкольн
22
Густавиньо
30
Эвангелиста
30
Эвангелиста
22
Густавиньо
18
Борбас
11
Хелиньо
11
Хелиньо
18
Борбас
88
28
Аугусто
28
Аугусто
88
22
Пикачу
11
11
22
Пикачу
8
Почеттино
6
Мартинес
6
Мартинес
8
Почеттино
21
Мойзес
77
Лопес
77
Лопес
21
Мойзес
Остались в запасе
Брагантино
Форталеза
56
Gustavo Reis
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
57
Danilo
ЦЗ
62
Marquinhos
ЦП
13
Johan Caicedo
ЦП
28
Витиньо
ЛВ
30
Генри Москера
ЛВ
Главный тренер
Педру Кайшинья
23
Сантос
ВР
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
14
Tomás Cardona
ЦЗ
5
Матеус Россетто
ЦП
37
Kauan
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Остались в запасе
56
Gustavo Reis
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
57
Danilo
ЦЗ
62
Marquinhos
ЦП
13
Johan Caicedo
ЦП
28
Витиньо
ЛВ
30
Генри Москера
ЛВ
Остались в запасе
23
Сантос
ВР
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
14
Tomás Cardona
ЦЗ
5
Матеус Россетто
ЦП
37
Kauan
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Статистика матча Брагантино - Форталеза
3
4
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
9
7
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
9
2
Нарушения
19
13
Офсайды
3
1
Количество передач
449
291
Сейвы
5
7
Точность передач %
80
73
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
2.06
1.53
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Главный судья:
Alex Gomes Stefano, Brazil
Стадион:
Estadio Nabi Abi Chedid, Braganca Paulista
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