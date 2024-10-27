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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Ботафого
Брагантино - Ботафого: обзор матча 27 октября 2024
Брагантино
27.10.2024, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 31 тур
0 : 1
Завершен
Ботафого
86'
Грегоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брагантино - Ботафого
90'
+4
Желтая карточка
Баштуш
86'
ГОЛ! 0:1!
Грегоре
Пас отдал
О. Ромеро
85'
Замена
М. Понте
️️️️
Витиньо
85'
Замена
О. Ромеро
️️️️
Л. Энрике
Замена
Л. Кандидо
️️️️
Ж. Капишаба
76'
70'
Замена
М. Мартинс
️️️️
Т. Алмада
70'
Замена
Тикиньо
️️️️
И. Жезус
64'
Замена
К. Эдуардо
️️️️
Д. Саварино
Замена
Рамирес
️️️️
Густавиньо
61'
Замена
R.
️️️️
М. Фернандес
61'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Д. Джон
61'
Желтая карточка
Ж. Силва
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
1
Клейтон
(К)
ВР
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
28
Витиньо
ЛВ
25
Жадсом Силва
ОП
35
Матеус Фернандес
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
22
Густавиньо
АП
14
Джон Джон
АП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Ботафого
12
Джон
ВР
66
Куябано
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
2
Александр Барбоза
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
17
Марлон Фрейтас
(К)
ОП
40
Грегоре
ОП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
11
Луис Энрике
ПВ
11
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Брагантино
37
Fabrício
ВР
30
Лукао
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
31
Гилерме
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
18
Линкольн
АП
8
Иван Кавалейру
ПВ
38
Arthur Sousa
ЦФ
31
Raul
ЦФ
17
Vinicinho
ЦФ
Ботафого
1
Рауль
ВР
21
Маршал
ЛЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
15
Данило
ОП
25
Аллан
ЦП
3
Че Че
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
33
Карлос Эдуардо
АП
9
Тикиньо
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Клейтон
29
Капишаба
3
Сантос
5
Энрике
25
Силва
35
Фернандес
30
Эвангелиста
28
Витиньо
14
Джон Джон
22
Густавиньо
8
Саша
4-2-1-2-1
12
Джон
2
Витиньо
15
Баштуш
2
Барбоза
66
Куябано
17
Фрейтас
40
Грегоре
11
Саварино
11
Энрике
23
Алмада
11
Жезус
29
Капишаба
36
Кандидо
36
Кандидо
29
Капишаба
22
Густавиньо
7
Рамирес
7
Рамирес
22
Густавиньо
14
Джон Джон
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
14
Джон Джон
35
Фернандес
31
31
35
Фернандес
2
Витиньо
4
Понте
4
Понте
2
Витиньо
11
Энрике
10
Ромеро
10
Ромеро
11
Энрике
11
Саварино
33
Карлос Эдуардо
33
Карлос Эдуардо
11
Саварино
23
Алмада
11
Мартинс
11
Мартинс
23
Алмада
11
Жезус
9
Тикиньо
9
Тикиньо
11
Жезус
Остались в запасе
Брагантино
Ботафого
37
Fabrício
ВР
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
18
Линкольн
АП
38
Arthur Sousa
ЦФ
17
Vinicinho
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
1
Рауль
ВР
21
Маршал
ЛЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
15
Данило
ОП
25
Аллан
ЦП
3
Че Че
ЦП
99
Carlos Alberto
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Остались в запасе
37
Fabrício
ВР
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
18
Линкольн
АП
38
Arthur Sousa
ЦФ
17
Vinicinho
ЦФ
Остались в запасе
1
Рауль
ВР
21
Маршал
ЛЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
15
Данило
ОП
25
Аллан
ЦП
3
Че Че
ЦП
99
Carlos Alberto
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Статистика матча Брагантино - Ботафого
1
1
Всего ударов по воротам
6
19
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
13
17
Офсайды
1
3
Количество передач
276
440
Сейвы
3
1
Точность передач %
73
81
Удары мимо ворот
2
9
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
2
12
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
0.12
1.38
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Главный судья:
Андерсон Даронко
Стадион:
Estadio Nabi Abi Chedid, Braganca Paulista
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