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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Палмейрас
Брагантино - Палмейрас: обзор матча 05 октября 2024
Брагантино
05.10.2024, суббота, 22:30
Бразилия. Серия А, 29 тур
0 : 0
Завершен
Палмейрас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брагантино - Палмейрас
90'
+10
Желтая карточка
Г. Менино
Желтая карточка
Клейтон
90'
+8
Желтая карточка
Э. Саша
90'
+6
87'
Замена
Вандерлан
️️️️
К. Паулиста
87'
Замена
Рони
️️️️
Маурисио
Замена
D. Mendes
️️️️
Линкольн
85'
78'
Замена
Дуду
️️️️
Ф. Андерсон
78'
Замена
Г. Менино
️️️️
Р. Риос
Замена
Рамирес
️️️️
Гилерме
74'
Желтая карточка
И. Кавалейру
65'
65'
Замена
М. Роша
️️️️
А. Гиай
Замена
R.
️️️️
Ж. Силва
62'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Э. Саша
61'
Желтая карточка
Ж. Силва
45'
+3
41'
Желтая карточка
Р. Риос
28'
Желтая карточка
А. Гиай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
1
Клейтон
(К)
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
30
Генри Москера
ЛВ
28
Витиньо
ЛВ
25
Жадсом Силва
ОП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
18
Линкольн
АП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
15
Густаво Гомес
(К)
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
4
Агустин Гиай
ЦП
6
Анибал Морено
ЦП
5
Ричард Риос
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
18
Маурисио
АП
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Брагантино
37
Fabrício
ВР
13
Sergio Palacios
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
7
Рамирес
ЦП
22
Густавиньо
АП
8
Иван Кавалейру
ПВ
38
Arthur Sousa
ЦФ
80
João Neto
ЦФ
31
Raul
ЦФ
17
Vinicinho
ЦФ
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
92
Дуду
ЛВ
33
Рони
ЛВ
5
Фабиньо
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
19
Rômulo
ЦП
41
Эстевао
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Клейтон
31
Гилерме
5
Энрике
3
Сантос
34
Уртадо
25
Силва
30
Эвангелиста
28
Витиньо
18
Линкольн
30
Москера
8
Саша
3-3-3-1
1
Вевертон
15
Гомес
26
Серкейра
38
Паулиста
4
Гиай
6
Морено
5
Риос
23
Вейга
18
Маурисио
7
Андерсон
42
Лопес
18
Линкольн
39
39
18
Линкольн
31
Гилерме
7
Рамирес
7
Рамирес
31
Гилерме
8
Саша
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
8
Саша
25
Силва
31
31
25
Силва
38
Паулиста
12
Вандерлан
12
Вандерлан
38
Паулиста
4
Гиай
14
Роша
14
Роша
4
Гиай
5
Риос
25
Менино
25
Менино
5
Риос
7
Андерсон
92
Дуду
92
Дуду
7
Андерсон
18
Маурисио
33
Рони
33
Рони
18
Маурисио
Остались в запасе
Брагантино
Палмейрас
37
Fabrício
ВР
13
Sergio Palacios
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
22
Густавиньо
АП
38
Arthur Sousa
ЦФ
80
João Neto
ЦФ
17
Vinicinho
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
14
Марсело Ломба
ВР
22
Витор Рейс
ЦЗ
5
Фабиньо
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
19
Rômulo
ЦП
17
Лазаро
ЛВ
41
Эстевао
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
37
Fabrício
ВР
13
Sergio Palacios
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
22
Густавиньо
АП
38
Arthur Sousa
ЦФ
80
João Neto
ЦФ
17
Vinicinho
ЦФ
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
22
Витор Рейс
ЦЗ
5
Фабиньо
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
19
Rômulo
ЦП
17
Лазаро
ЛВ
41
Эстевао
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Брагантино - Палмейрас
4
3
Всего ударов по воротам
17
14
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
1
3
Нарушения
7
14
Офсайды
3
0
Количество передач
349
512
Сейвы
5
5
Точность передач %
74
84
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
9
7
xG (ожидаемые голы)
0.8
1.53
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Палмейрас
- : -
03.12.2026
Коритиба
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
1 : 0
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Информация о матче
Главный судья:
Braulio Da Silva Machado, Brazil
Стадион:
Estadio Nabi Abi Chedid, Braganca Paulista
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