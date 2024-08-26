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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Брагантино
Фламенго - Брагантино: обзор матча 26 августа 2024
Фламенго
26.08.2024, понедельник, 02:00
Бразилия. Серия А, 24 тур
2 : 1
Завершен
Брагантино
17'
Микаэл
59'
R. (АГ)
57'
D. Mendes
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фламенго - Брагантино
Замена
Эвертон
️️️️
Аллан
90'
+4
86'
Замена
C.
️️️️
Густавиньо
Замена
Ф. Бруно
️️️️
Э. Пульгар
83'
Замена
Г. Варела
️️️️
Л. Араухо
83'
Замена
Айртон
️️️️
Л. Перейра
74'
Замена
Л. Перейра
️️️️
Жерсон
73'
Желтая карточка
Б. Энрике
68'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
R.
59'
57'
ГОЛ! 1:1!
D. Mendes
46'
Замена
Линкольн
️️️️
Ж. Силва
32'
Замена
Гилерме
️️️️
Л. Кандидо
31'
Желтая карточка
Ж. Силва
ГОЛ! 1:0!
Микаэл
Пас отдал
Л. Араухо
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
30
Микаэл
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
29
Аллан
ЦП
8
Жерсон
(К)
ЦП
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Брагантино
1
Клейтон
(К)
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
30
Генри Москера
ЛВ
25
Жадсом Силва
ОП
14
Джон Джон
АП
22
Густавиньо
АП
31
Raul
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
98
Lucas Furtado
ВР
6
Айртон
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
6
Игор Жезус
ОП
7
Эвертон
ЦП
42
Fabiano
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
30
Виктор Уго
АП
9
Carlinhos
ЦФ
Брагантино
37
Fabrício
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
47
Marcos Paulo
ЦЗ
28
Витиньо
ЛВ
58
Dija
ЦП
53
Chumbinho
ЦП
32
Riquelme
ЦП
18
Kelvin Florez
ЦП
50
Victor Mota
ЦП
18
Линкольн
АП
59
Juliano
ЦФ
17
Vinicinho
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Росси
4
Луис
3
Ортис
4
Перейра
43
Уэсли
5
Пульгар
29
Аллан
8
Жерсон
30
Микаэл
27
Энрике
7
Араухо
4-1-3-2
1
Клейтон
34
Уртадо
39
3
Сантос
36
Кандидо
25
Силва
14
Джон Джон
22
Густавиньо
30
Москера
8
Саша
31
8
Жерсон
99
Перейра
99
Перейра
8
Жерсон
4
Перейра
6
Айртон
6
Айртон
4
Перейра
5
Пульгар
15
Бруно
15
Бруно
5
Пульгар
7
Араухо
2
Варела
2
Варела
7
Араухо
29
Аллан
7
Эвертон
7
Эвертон
29
Аллан
36
Кандидо
31
Гилерме
31
Гилерме
36
Кандидо
22
Густавиньо
53
53
22
Густавиньо
25
Силва
18
Линкольн
18
Линкольн
25
Силва
Остались в запасе
Фламенго
Брагантино
23
Матеус Кунья
ВР
98
Lucas Furtado
ВР
33
Cleiton
ЦЗ
6
Игор Жезус
ОП
42
Fabiano
ЦП
30
Виктор Уго
АП
9
Carlinhos
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
37
Fabrício
ВР
3
Лукас Кунья
ЦЗ
47
Marcos Paulo
ЦЗ
58
Dija
ЦП
32
Riquelme
ЦП
18
Kelvin Florez
ЦП
50
Victor Mota
ЦП
28
Витиньо
ЛВ
59
Juliano
ЦФ
17
Vinicinho
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Остались в запасе
23
Матеус Кунья
ВР
98
Lucas Furtado
ВР
33
Cleiton
ЦЗ
6
Игор Жезус
ОП
42
Fabiano
ЦП
30
Виктор Уго
АП
9
Carlinhos
ЦФ
Остались в запасе
37
Fabrício
ВР
3
Лукас Кунья
ЦЗ
47
Marcos Paulo
ЦЗ
58
Dija
ЦП
32
Riquelme
ЦП
18
Kelvin Florez
ЦП
50
Victor Mota
ЦП
28
Витиньо
ЛВ
59
Juliano
ЦФ
17
Vinicinho
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Педру Кайшинья
Статистика матча Фламенго - Брагантино
1
1
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
10
Нарушения
13
12
Офсайды
1
1
Количество передач
465
360
Сейвы
1
6
Точность передач %
84
81
Удары мимо ворот
2
9
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
6
9
xG (ожидаемые голы)
1.26
1.06
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Главный судья:
Gustavo Ervino Bauermann, Brazil
Стадион:
Маракана
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