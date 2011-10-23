Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сантьяго Мореро - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Сантьяго
    Фамилия Мореро
    Команда Сиена
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 апреля 1982 (40 лет)
    Рост 183
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кьево 9 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.05.2012 1' -90' Кьево (Верона) 1:0 Лечче (Лечче)
    16'
    06.05.2012 Был в запасе Палермо (Палермо) 4:4 Кьево (Верона)
    01.05.2012 Был в запасе Кьево (Верона) 0:0 Рома (Рим)
    28.04.2012 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 0:0 Кьево (Верона)
    08.01.2012 Был в запасе Рома (Рим) 2:0 Кьево (Верона)
    21.12.2011 81' -90' Лацио (Рим) 0:0 Кьево (Верона)
    17.12.2011 Был в запасе Кьево (Верона) 2:0 Кальяри (Кальяри)
    11.12.2011 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:1 Кьево (Верона)
    26.10.2011 1' -49' Кьево (Верона) 0:1 Болонья (Болонья)
    23.10.2011 1' -90' Интер (Милан) 1:0 Кьево (Верона)
    16.10.2011 1' -70' Кьево (Верона) 0:0 Ювентус (Турин)
    27' 64'
    02.10.2011 1' -90' Чезена (Чезена) 0:0 Кьево (Верона)
    25.09.2011 1' -90' Кьево (Верона) 2:1 Дженоа (Генуя)
    21.09.2011 1' -90' Кьево (Верона) 1:0 Наполи (Неаполь)
    18.09.2011 Был в запасе Парма (Парма) 2:1 Кьево (Верона)
    11.09.2011 1' -90' Кьево (Верона) 2:2 Новара (Новара)
    90'
    • Читайте нас: 
    11