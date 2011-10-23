Сантьяго Мореро - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Сантьяго
|Фамилия
|Мореро
|Команда
|Сиена
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 апреля 1982 (40 лет)
|Рост
|183
|Вес
|78
|Имя
|Сантьяго
|Фамилия
|Мореро
|Команда
|Сиена
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 апреля 1982 (40 лет)
|Рост
|183
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кьево
|9
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.05.2012
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|16'
|06.05.2012
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|4:4
|Кьево (Верона)
|01.05.2012
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:0
|Рома (Рим)
|28.04.2012
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:0
|Кьево (Верона)
|08.01.2012
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:0
|Кьево (Верона)
|21.12.2011
|81' -90'
|Лацио (Рим)
|0:0
|Кьево (Верона)
|17.12.2011
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|2:0
|Кальяри (Кальяри)
|11.12.2011
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:1
|Кьево (Верона)
|26.10.2011
|1' -49'
|Кьево (Верона)
|0:1
|Болонья (Болонья)
|23.10.2011
|1' -90'
|Интер (Милан)
|1:0
|Кьево (Верона)
|16.10.2011
|1' -70'
|Кьево (Верона)
|0:0
|Ювентус (Турин)
|27' 64'
|02.10.2011
|1' -90'
|Чезена (Чезена)
|0:0
|Кьево (Верона)
|25.09.2011
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|2:1
|Дженоа (Генуя)
|21.09.2011
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|1:0
|Наполи (Неаполь)
|18.09.2011
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|2:1
|Кьево (Верона)
|11.09.2011
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|2:2
|Новара (Новара)
|90'