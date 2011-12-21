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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Кьево
Лацио - Кьево: обзор матча 21 декабря 2011
Лацио
21.12.2011, среда, 23:45
Италия. Серия А, 1 тур
0 : 0
Завершен
Кьево
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Кьево
Замена
Л. Козак
️️️️
А. Конко
Замена
С. Мореро
️️️️
С. Теро
Замена
П. Саммарко
️️️️
Лусиано
Замена
Д. Москарделли
️️️️
А. Палоски
Замена
Т. Рокки
️️️️
Д. Сиссе
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Эрнанес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
10
Эрнанес
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
10
Лусиано
ПП
77
Сирил Теро
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Лацио
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
15
Альваро Гонсалес
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
23
Паоло Саммарко
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
3-2-3-2
1
Биццарри
3
Андре Диас
26
Раду
27
Цана
20
Бьява
25
Конко
19
Лулич
24
Ледесма
10
Эрнанес
12
Сиссе
11
Клозе
4-3-3
70
Соррентино
21
Фрей
3
Андреолли
12
Цесар
5
Йокич
10
Лусиано
4
Брэдли
56
Хетемай
31
Пеллисьер
9
Палоски
77
Теро
10
Эрнанес
15
Гонсалес
15
Гонсалес
10
Эрнанес
25
Конко
18
Козак
18
Козак
25
Конко
12
Сиссе
18
Рокки
18
Рокки
12
Сиссе
77
Теро
19
Мореро
19
Мореро
77
Теро
10
Лусиано
23
Саммарко
23
Саммарко
10
Лусиано
9
Палоски
9
Москарделли
9
Москарделли
9
Палоски
Остались в запасе
Лацио
Кьево
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
1
Кристиан Пуджиони
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
7
Камил Вацек
ЦП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
Остались в запасе
1
Кристиан Пуджиони
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
7
Камил Вацек
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Лацио - Кьево
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
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