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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Ювентус
Кьево - Ювентус: обзор матча 16 октября 2011
Кьево
16.10.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 7 тур
0 : 0
Завершен
Ювентус
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Ювентус
+5
Желтая карточка
Д. Кьеллини
Желтая карточка
С. Соррентино
+5
Желтая карточка
С. Пепе
Желтая карточка
Д. Манделли
Замена
М. Эстигаррибия
️️️️
Э. Джаккерини
Травма
Э. Джаккерини
Желтая карточка
М. Брэдли
Замена
А. Дель Пьеро
️️️️
К. Маркизио
Замена
Д. Манделли
️️️️
С. Мореро
Травма
С. Пеллисьер
Травма
С. Мореро
Замена
Р. Крусадо
️️️️
П. Саммарко
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
М. Красич
Желтая карточка
П. Саммарко
Желтая карточка
С. Мореро
Замена
Н. Фрей
️️️️
Д. Сардо
Желтая карточка
С. Теро
20'
Травма
Д. Сардо
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЛП
4
Майкл Брэдли
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
23
Паоло Саммарко
ПП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Андреа Пирло
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
17
Милош Красич
ПП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
7
Камил Вацек
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
4-4-2
70
Соррентино
5
Йокич
12
Цесар
19
Мореро
20
Сардо
56
Хетемай
4
Брэдли
30
Ригони
23
Саммарко
77
Теро
31
Пеллисьер
4-1-4-1
1
Буффон
2
Лихтштайнер
19
Бонуччи
15
Барцальи
14
Кьеллини
21
Пирло
17
Красич
23
Видаль
10
Маркизио
3
Пепе
9
Вучинич
19
Мореро
5
Манделли
5
Манделли
19
Мореро
20
Сардо
21
Фрей
21
Фрей
20
Сардо
23
Саммарко
14
Крусадо
14
Крусадо
23
Саммарко
Джаккерини
18
Эстигаррибия
18
Эстигаррибия
Джаккерини
17
Красич
15
Джаккерини
15
Джаккерини
17
Красич
10
Маркизио
10
Дель Пьеро
10
Дель Пьеро
10
Маркизио
Остались в запасе
Кьево
Ювентус
1
Кристиан Пуджиони
ВР
7
Камил Вацек
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
21
Алессандро Матри
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
1
Кристиан Пуджиони
ВР
7
Камил Вацек
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
21
Алессандро Матри
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Кьево - Ювентус
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 16:55 (прямая)
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